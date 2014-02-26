WebcamMax 7.8.1.8 скачать бесплатно для Windows 7

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WebcamMax 7.8.1.8 популярные
WebcamMax - программа, добавляющая разнообразные видеоэффекты на вебкамеры, Совместим с 16 программами, включая CamFrog, PalTalk, AIM, ICQ, Yahoo, MSN, Skype и другие.

Общая оценка:

(4.5) голосов:50
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 19.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 180906

ОС: Win2000, Win2003, Win7 x32, Win7 x64, Win8 x32, WinVista, WinXP

Размер: 25.33 Мб

Версия от:

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Комментарии (6)

Скачали:: 42,917

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WebcamMax 7.8.1.8 скриншот

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Описание

WebcamMax - программа, добавляющая разнообразные видеоэффекты на вебкамеры. Приятный интерфейс и простая настройка WebcamMax предоставит прекрасную возможность для использования веб-камеры с несколькими программами одновременно. Совместим с 16 программами, включая CamFrog, PalTalk, AIM, ICQ, Yahoo, MSN, Skype и другие.
  
   Можно настроить WebcamMax так, чтобы она начинала работать и вести показ с камеры только в том случае, когда объектив зафиксирует движение. На сайте производителя доступны более 1500 спецэфектов к данному приложению, включая телевизионную заставку, воду, туман, смайлы, рамки и т.п. Также WebcamMax позволяет производить прокрутку текста поверх видео, мягкое переключение между несколькими прямыми передачами и сохраненными образами, использование одной камеры сразу несколькими одновременно запущенными программами, обработка собственного изображения для придачи привлекательности или иных визуальных эффектов. Скачать WebcamMax бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать WebcamMax (25.33 Мб)




Changes on the new version:
Some bugs fixed

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Комментарии.


1. Добавил: Игорь, (WebcamMax 7.8.1.8)
очень удобно общаться
11:45:01, 09-02-2016

2. Добавил: Влада, (WebcamMax 7.6.4.6)
круто
05:36:39, 15-01-2014

3. Добавил: Настя, (WebcamMax 7.6.4.6)
как эту хрень скачать??
18:24:03, 02-12-2012

4. Добавил: baha, (WebcamMax 7.6.4.6)
webcammax7.6.4.6
23:37:15, 27-09-2012

5. Добавил: Артём25, (WebcamMax 7.6.4.6)
качаю
10:19:22, 20-06-2012

6. Добавил: Светик, (WebcamMax 7.6.4.2)
клева
10:46:42, 14-06-2012

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WebcamMax История версий

WebcamMax 7.8.1.8 добавлена: 26-02-2014
WebcamMax 7.6.4.6 добавлена: 15-06-2012
WebcamMax 7.6.4.2 добавлена: 31-05-2012
WebcamMax 7.6.3.8 добавлена: 15-05-2012
WebcamMax 7.6.3.6 добавлена: 30-04-2012




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