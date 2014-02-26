WebcamMax 7.8.1.8 скачать бесплатно для Windows 7

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Комментарии.

Игорь, (WebcamMax 7.8.1.8)

очень удобно общаться

11:45:01, 09-02-2016 1. Добавил:, (WebcamMax 7.8.1.8)очень удобно общаться

Влада, (WebcamMax 7.6.4.6)

круто

05:36:39, 15-01-2014 2. Добавил:, (WebcamMax 7.6.4.6)круто

Настя, (WebcamMax 7.6.4.6)

как эту хрень скачать??

18:24:03, 02-12-2012 3. Добавил:, (WebcamMax 7.6.4.6)как эту хрень скачать??

baha, (WebcamMax 7.6.4.6)

webcammax7.6.4.6

23:37:15, 27-09-2012 4. Добавил:, (WebcamMax 7.6.4.6)webcammax7.6.4.6

Артём25, (WebcamMax 7.6.4.6)

качаю

10:19:22, 20-06-2012 5. Добавил:, (WebcamMax 7.6.4.6)качаю

Светик, (WebcamMax 7.6.4.2)

клева

10:46:42, 14-06-2012 6. Добавил:, (WebcamMax 7.6.4.2)клева

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WebcamMax История версий

WebcamMax 7.8.1.8 добавлена: 26-02-2014

WebcamMax - программа, добавляющая разнообразные видеоэффекты на вебкамеры. Приятный интерфейс и простая настройка WebcamMax предоставит прекрасную возможность для использования веб-камеры с несколькими программами одновременно. Совместим с 16 программами, включая CamFrog, PalTalk, AIM, ICQ, Yahoo, MSN, Skype и другие.Можно настроить WebcamMax так, чтобы она начинала работать и вести показ с камеры только в том случае, когда объектив зафиксирует движение. На сайте производителя доступны более 1500 спецэфектов к данному приложению, включая телевизионную заставку, воду, туман, смайлы, рамки и т.п. Также WebcamMax позволяет производить прокрутку текста поверх видео, мягкое переключение между несколькими прямыми передачами и сохраненными образами, использование одной камеры сразу несколькими одновременно запущенными программами, обработка собственного изображения для придачи привлекательности или иных визуальных эффектов. Скачать WebcamMax бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Some bugs fixedWebcamMaxдобавлена: 15-06-2012WebcamMaxдобавлена: 31-05-2012WebcamMaxдобавлена: 15-05-2012WebcamMaxдобавлена: 30-04-2012