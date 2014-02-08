Ivideon Server 3.4.4 Build 64 скачать бесплатно для Windows 7

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Ivideon Server 3.4.4 Build 64
Ivideon Server- полноценно работающая система видеонаблюдения за несколько минут.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 2433

ОС: Win7 x32, Win8 x32, WinVista

Размер: 21.51 Мб

Версия от:

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Комментарии (1)

Скачали:: 1,374

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Ivideon Server 3.4.4 Build 64 скриншот

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Описание

Программами, для создания так называемых систем видеонаблюдения посредством вебкамеры и компьютера на рынке ПО сегодня уже никого не удивишь. Их выбор очень велик и каждая предлагает свою, особую изюминку, которая, по словам разработчиков, делает их детище самым- самым. Конечно, это хорошо, но при детальном знакомстве выясняется что именно “та особая изюминка” непременно попросит вас заплатить за ее использование. И получается, так что в бесплатном режиме этой самой- самой программе грош цена. Так вот сегодня мы с вами поговорим о софте немного другого полета, предназначение конечно у него то же, но подход создателей к желаниям требовательных клиентов совсем иной.

Итак, знакомьтесь Ivideon Server- бесплатный клиент от компании “Мобильные видеорешения” за считанные минуты создаст для вас индивидуальную систему видеонаблюдения. Да еще и с применением облачных технологий. Да, да! Термин “облачных” здесь не для красного словца. Отныне вы сможете наблюдать за офисом, квартирой, своими подчиненными из любой точки мира. От вас лишь требуется создать личную учетную запись на сайте разработчика, установить Ivideon Server, прикрепить к нему сервер при желании порыться в настройках и все… система видеонаблюдения “за три минуты” готова. Для экономии свободного места на диске Ivideon Server начинает непосредственную запись только при обнаружении движения. Но опять же все это дело детально настраиваться. Также программа поддерживает запись и воспроизведение звука. И кстати если вдруг утилиты под рукой у вас не оказалось, можете всегда посмотреть трансляцию у себя в личном кабинете на сайте разработчика. Вот так то! И самое главное все это совершенно бесплатно. Скачать Ivideon Server бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Ivideon Server (21.51 Мб)


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Комментарии.


1. Добавил: юрий, (Ivideon Server 3.4.4 Build 64)
хочу от модема в 5 гиг просмотреть квартиру от воров
06:34:14, 21-03-2016

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Ivideon Server История версий

Ivideon Server 3.4.4 Build 64 добавлена: 08-02-2014




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