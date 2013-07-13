Camfrog Video Chat 6.5.300 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии.

alla, (Camfrog Video Chat 6.5.300)

camfrog

07:03:38, 15-09-2013 1. Добавил:, (Camfrog Video Chat 6.5.300)camfrog

Халида Кутлузаманова, (Camfrog Video Chat 6.5.300)

Halida

06:35:42, 15-09-2013 2. Добавил:, (Camfrog Video Chat 6.5.300)Halida

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





Camfrog Video Chat История версий

Camfrog Video Chat 6.5.300 добавлена: 13-07-2013

Camfrog Video Chat - видеочат с поддержкой двухстороннего общения и видеоконференции. Возможна работа через роутеры и файрволлы. Оптимизирован для передачи качественной видокартинки и звука (естественно, и то, и другое - при использовании широкополосного канала).CamFrog – универсальный чат-мессенджер для передачи сообщений в текстовой, звуковой и видеоформе.В чат-комнатах найдется все от музыкальных уроков до общения с иностранцами при наличии возможности выразиться в текстовой, звуковой и зрительной форме, даже без веб-камеры. Примечание: в некоторых комнатах обсуждаются темы, не рекомендуемые к прочтению детям без присмотра родителей.Вид интерфейса характерен для всех подобных мессенджеров. Можно не только создать собственную комнату, но и запаролировать вход в нее, а в списке контактов есть раздел для избранных комнат, функции поиска и настройки профилей. Новые контакты добавляются в один клик. В пятой версии поддерживается видео высокого разрешения, настройка интерфейса и отправка «виртуальных подарков» как друзьям, так и надоедливым анонимам.При инсталляции предлагается установить несколько тулбаров и виджет для просмотра погоды. Несмотря на указанные недостатки, CamFrog представляет собой полнофункциональный мессенджер для любых сообществ. Скачать Camfrog Video Chat бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Camfrog Video Chatдобавлена: 30-06-2013Camfrog Video Chatдобавлена: 07-03-2013Camfrog Video Chatдобавлена: 16-01-2013Camfrog Video Chatдобавлена: 13-10-2012