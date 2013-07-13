Camfrog Video Chat 6.5.300 скачать бесплатно для Windows 7

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Camfrog Video Chat 6.5.300 популярные
Camfrog Video Chat - видеочат с поддержкой двухстороннего общения и видеоконференции. Возможна работа через роутеры и файрволлы.

Общая оценка:

(4.6) голосов:12
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голосов:12

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 49.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 107986

ОС: Win2000, Win2003, Win7 x32, Win98, WinVista, WinXP

Размер: 7 Мб

Версия от:

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Комментарии (2)

Скачали:: 24,028

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Описание

Camfrog Video Chat - видеочат с поддержкой двухстороннего общения и видеоконференции. Возможна работа через роутеры и файрволлы. Оптимизирован для передачи качественной видокартинки и звука (естественно, и то, и другое - при использовании широкополосного канала).
  
   CamFrog – универсальный чат-мессенджер для передачи сообщений в текстовой, звуковой и видеоформе.
  
  В чат-комнатах найдется все от музыкальных уроков до общения с иностранцами при наличии возможности выразиться в текстовой, звуковой и зрительной форме, даже без веб-камеры. Примечание: в некоторых комнатах обсуждаются темы, не рекомендуемые к прочтению детям без присмотра родителей.
  
  Вид интерфейса характерен для всех подобных мессенджеров. Можно не только создать собственную комнату, но и запаролировать вход в нее, а в списке контактов есть раздел для избранных комнат, функции поиска и настройки профилей. Новые контакты добавляются в один клик. В пятой версии поддерживается видео высокого разрешения, настройка интерфейса и отправка «виртуальных подарков» как друзьям, так и надоедливым анонимам.
  
  При инсталляции предлагается установить несколько тулбаров и виджет для просмотра погоды. Несмотря на указанные недостатки, CamFrog представляет собой полнофункциональный мессенджер для любых сообществ. Скачать Camfrog Video Chat бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Camfrog Video Chat (7 Мб)


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Комментарии.


1. Добавил: alla, (Camfrog Video Chat 6.5.300)
camfrog
07:03:38, 15-09-2013

2. Добавил: Халида Кутлузаманова, (Camfrog Video Chat 6.5.300)
Halida
06:35:42, 15-09-2013

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Camfrog Video Chat История версий

Camfrog Video Chat 6.5.300 добавлена: 13-07-2013
Camfrog Video Chat 6.5.293 добавлена: 30-06-2013
Camfrog Video Chat 6.4.258 добавлена: 07-03-2013
Camfrog Video Chat 6.4.253 добавлена: 16-01-2013
Camfrog Video Chat 6.3.223 добавлена: 13-10-2012




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