Camfrog Video Chat 6.5.300 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Camfrog Video Chat - видеочат с поддержкой двухстороннего общения и видеоконференции. Возможна работа через роутеры и файрволлы. Оптимизирован для передачи качественной видокартинки и звука (естественно, и то, и другое - при использовании широкополосного канала).
CamFrog – универсальный чат-мессенджер для передачи сообщений в текстовой, звуковой и видеоформе.
В чат-комнатах найдется все от музыкальных уроков до общения с иностранцами при наличии возможности выразиться в текстовой, звуковой и зрительной форме, даже без веб-камеры. Примечание: в некоторых комнатах обсуждаются темы, не рекомендуемые к прочтению детям без присмотра родителей.
Вид интерфейса характерен для всех подобных мессенджеров. Можно не только создать собственную комнату, но и запаролировать вход в нее, а в списке контактов есть раздел для избранных комнат, функции поиска и настройки профилей. Новые контакты добавляются в один клик. В пятой версии поддерживается видео высокого разрешения, настройка интерфейса и отправка «виртуальных подарков» как друзьям, так и надоедливым анонимам.
При инсталляции предлагается установить несколько тулбаров и виджет для просмотра погоды. Несмотря на указанные недостатки, CamFrog представляет собой полнофункциональный мессенджер для любых сообществ. Скачать Camfrog Video Chat бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
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Комментарии.
1. Добавил: alla
, (Camfrog Video Chat 6.5.300)
camfrog
07:03:38, 15-09-2013
2. Добавил: Халида Кутлузаманова
, (Camfrog Video Chat 6.5.300)
Halida
06:35:42, 15-09-2013
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Camfrog Video Chat
История версий
Camfrog Video Chat 6.5.300 добавлена: 13-07-2013
Camfrog Video Chat 6.5.293
добавлена: 30-06-2013
Camfrog Video Chat 6.4.258
добавлена: 07-03-2013
Camfrog Video Chat 6.4.253
добавлена: 16-01-2013
Camfrog Video Chat 6.3.223
добавлена: 13-10-2012