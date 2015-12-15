Skype 7.17.32.104 скачать бесплатно для Windows 7

Технология VoIP на службе всемирной голосовой связи

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Комментарии. Все комментарии (32)

Ljubov19491, (Skype 7.17.32.104)

хорошо



10:37:27, 10-12-2016 1. Добавил:, (Skype 7.17.32.104)хорошо

Владимир, (Skype 7.4.0.102)

чем заполнить

09:17:18, 07-12-2015 2. Добавил:, (Skype 7.4.0.102)чем заполнить

александр, (Skype 6.20.32.104)

мне нравится

05:39:52, 20-09-2014 3. Добавил:, (Skype 6.20.32.104)мне нравится

мурат, (Skype 6.14.32.104)

а как я буду вставлять пароль и

логин у меня раньше были логин и

пароль их вставил непринимает вот

обьясните 2раза уже удалял

09:43:19, 05-08-2014 4. Добавил:, (Skype 6.14.32.104)а как я буду вставлять пароль илогин у меня раньше были логин ипароль их вставил непринимает вотобьясните 2раза уже удалял

Кирилл, (Skype 6.14.32.104)

вот хорошая версия без багов и вирусов ******/5y87ao48d6n2.***

10:22:41, 11-04-2014 5. Добавил:, (Skype 6.14.32.104)вот хорошая версия без багов и вирусов ******/5y87ao48d6n2.***

6. Добавил:

Ярослав, да не может быть старая версия лучше. Наверно, в бункер куда-нибудь забрался. Вот и качество упало.

01:02:31, 10-04-2013 6. Добавил: alex383 (Skype 6.3.32.105)Ярослав, да не может быть старая версия лучше. Наверно, в бункер куда-нибудь забрался. Вот и качество упало.

7. Добавил:

Месяц назад уже вышла версия Skype 6.3.67.105

00:52:24, 10-04-2013 7. Добавил: alex383 (Skype 6.3.32.105)Месяц назад уже вышла версия Skype 6.3.67.105

Александр, (Skype 6.3.32.105)

Надеюсь получить достойное качество связи.

14:42:35, 28-03-2013 8. Добавил:, (Skype 6.3.32.105)Надеюсь получить достойное качество связи.

ms3008, (Skype 5.11.0.102)

Спасибо!!!!!!!!!!!

класная

12:43:17, 09-01-2013 9. Добавил:, (Skype 5.11.0.102)Спасибо!!!!!!!!!!!класная

МАРИЯ ПЕНИНА, (Skype 5.11.0.102)

Хочу общаться с близкими

19:26:59, 14-12-2012 10. Добавил:, (Skype 5.11.0.102)Хочу общаться с близкими

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Skype История версий

Skype 7.17.32.104 добавлена: 15-12-2015

У каждого из нас, наверное, в жизни была какая-нибудь черезвычайная ситуация , где мы очень нуждались в совете и общении близкого нам человека, который находился в соседней квартире, доме, городе или за рубежом. Но общение это должно было быть не по переписям в чатах, различных социальных сетях, а увидить лицо любимого нам человека, пообщаться с ним, услышать полюбившийся нам голос. Каждый начальник мечтал контролировать своих подчиненных не выходя из своего кабинета, не отрываясь от важных дел проводить собеседование. Дорогая сотовая связь очень часто не позволяет людям созвониться и просто побеседовать , матерям мешает услышать своих детей. Все мы когда-то мечтали о бесплатной видео и голосовой связи в интернете. Сегодня это уже возможно и доступно каждому пользователю ПК! Да-да, это не опечатка! Каждый может услышать и увидеть своих друзей, родных и близких имея микрофон и вебкамеру, а также выход в интернет и программу SKYPE о которой и пойдет речь в нашей сегоднешней статье. Преимущество этой программы в том, что она конкурирует с телефонными сетями и стацианарной телефонией, что позволяет сэкономить много денег или вовсе не платить ни копейки. Разговор в скайпе не ограничивается временем, как это обычно делают мобильные операторы. Давайте же подбробнее рассмотрим эту замечательную программу.Программа Скайп была основана в 2003 году парочкой предпринимателей: Никласом Зеннстрёмом и Янусом Фриисом. Данная программа предназначалась для ведения переписки и обмена информацией между людьми в разных уголках планеты.В настоящее время программа имеет ряд возможностей, предостовляемых пользователю, а именно: вести индивидуальную переписку и осуществлять обмен сообщениями, что больше похоже на ICQ. При наличии наушников и микрофона вы свободно можете дозвониться к другому пользователю Skype и беседовать бесплатно часами. Можно звонить и отправлять СМС-Сообщения, звонить на стационарные номера телефонов а так же на сотовые, но за это взывается не высокая плата, о которой вы можете прочитать на сайте программы http://skype.com и все это не выходя из-за компьютера. Приятной инновацией стало то, что если у человека нету возможности зайти в программу Скайп он может переадресовывать звонки и сообщения на свой телефон.Возможность создания больших (создание разговора сразу с несколькими десятками человек) конференций в скайпе и отличает его от всевозможных чатов типа как ICQ, JABBER, QIP, а функция передачи информации и файлов не отличает скайп от самых "навороченных" программ. В скайпе встроена панель информации и поиска Google в которой не выходя из программы вы можете заходить в интересующие вас конференции, обсуждать любимые темы и просто находить нужную информацию. Skype имеет огромную платформенную поддержку, такую как Windows 7, Linux, Mac OS, Mac OS X, Pocket, Android, Bada, Windows Mobile и Java.Как же всё-таки нам начать пользоваться этим чудом? Для этого достаточно скачать бесплатно Skype. Далее потребуется регистрация, которую можно осуществить на том же сайте и ввести полученные при регистрации данные в окошко логина программы.Скайп пользуется лучшими изобретениями в индустрии безопасности коммуникаций и когда дело заходит о передаче файлов, сообщений и ведении важной беседы мы часто беспокоимся о безопасности. По заявлениям программистов скайпа - они зашифровуют всю информацию перед отправкой во всемирную паутину и как только информация находит свое назначение ( в нашем случае это другой собеседний ) программа разшифровует раннее закодированную информацию и представит как чистейшую речь, файл или сообщение без помех или "лагов". Так, что о перехватах информации в скайпе можно забыть, тут всё надежно!Вы же не думаете, что все эти шифрованные сообщения и звонки проходет через серверы Skype? На это бы потребовались огромные ресурсы и ОЧЕНЬ мощное серверное оборудование.Нет! Копмпьютеры соединяются между собой если у одного из них есть выделенный IP-адрес, тогди и связь хорошая и видео в отменном качестве. Но как быть тем у кого нету такого IP-адресса.Разработчики скайпа нашли идеальное решение такой проблеммы. Компьютер с выделенным Ip-адрессом пропускает через себя несколько, а то и несколько десятков компьютеров без такового адресса, что облегчает нагрузку на серверы Skype. Компьютеры, пропускающие через себя связи других компьютеров называются суперузлами! Но тут всплывает и вторая сторона медали. Если вы обладатель хорошего безлимитного интернета то вам плевать на входящий и исходящий трафик, но если вам не пощасливилось иметь такой интрнет то увы, вы будете тратить большие суммы денег на его оплату. Если у вас включен компьютер, то он всё равно выступает в роли суперузла и с вашего счета постепенно снимаются ваши кровные.Пользователи Skype довольны услугами, которые она предоставляет. При сравнении с другими службами голосового общения Skype лёгко обходит конкурентов по всем параметрам. Ни одно другое приложение, позволяющее звонить через Интернет, не имеет такого высокого процента выполненных соединений, как Скайп. Уровень услуг, предоставляемый другими службами общения, даже в сравнение не идёт с Skype. В программе используется запатентованная технология, позволяющая предоставлять связь удивительно высокого качества. Все звонки внутри системы шифруются без возможности переприёма, так что можете немного расслабиться и не переживать о звонках особой важности. Пожалуй, лучшее качество программы Skype — это её совместимость с множеством ОС. Мне точно известно, что она совместима с Mac и Linux. Для общения пользователям этих ОС нужно просто установить приложение. Если вы переживаете, есть ли Skype у необходимых вам пользователей, то можно всегда проверить, кто сейчас вошёл в систему, посмотрев в правый нижний угол окна программы (у меня показывает 3 миллиона).Кроме индивидуальных звонков служба позволяет организовывать телеконференции, позволяющие многим пользователям участвовать в переговорах. Хотя интерфейс программы по виду похож на те, что используются в приложениях для интернет-общения, в нём отсутствуют характерные для них основные функции. Я заметил, что в нём нету функции «Нет на месте», оповещающей других пользователей о том, что вы сейчас не за компьютером… Но это не так важно. С помощью Skype можно также звонить и на обычные стационарные телефоны, однако это уже будет стоить денег. Используйте режим SkypeOut, позволяющий звонить на устройства, подключенные к сети общего пользования, и мобильные телефоны. SkypeIn — это номер телефона, по которому к вам могут позвонить ваши друзья. Когда вы заняты или отключены от службы, автоответчик Skype Voicemail примет ваши звонки.Качественный продукт с простым в использовании интерфейсом, позволяющим звонить другим пользователям Skype. Это — существенный фактор, позволяющий сэкономить на международных и междугородных телефонных переговорах. Программа очень практична, с широким спектром возможностей, который можно ещё расширить, заплатив за дополнительные услуги.Хотелось, чтобы все функции программы были бесплатными. Есть некоторые мелкие замечания к интерфейсу, такие как отсутствие возможности изменения своего «статуса».Главное — это прекрасный продукт. Для того, чтобы двое смогли общаться в любое время и в любом месте, нужно всего лишь установить приложение. Программа работает под множеством ОС, не теряя при этом в качестве. Так, что без преувеличения, стоит скачать skype!Сегодня ни один человек не способен обойтись без виртуального общения. Потому в наши дни всё более популярным становится Скайп. Ведь мы можем skype скачать бесплатно, чтобы насладиться приятным общением с людьми, находящимися на большом расстоянии. Теперь нет необходимости тратить деньги на пополнение счета мобильного телефона, испытывать мучения от постоянно прерывающейся и плохой связи. Нужно всего лишь скачать skype и установить его на компьютер. Одним из немаловажных преимуществ использования skype для windows 7 является возможность видеть собеседника в ходе разговора. Очень часто данной функцией пользуются те родственники, которые проживают в разных странах или разных городах. Чрезвычайно приятно повидать родного человека, посмотреть на него. Также скайп может быть использован для звонков на мобильный телефон – необходимо только пополнить свой счёт, и можно звонить сколько пожелаете. Это чрезвычайно выгодно, если есть необходимость совершить звонок за пределы собственной страны, поскольку его стоимость ниже, чем у обычных мобильных операторов. В наши дни скачать skype бесплатно несложно, а для установки не потребуется никаких специальных навыков и знаний. Нужно только лишь запустить установку, затем выбрать нужный язык и принять принять условия соглашения. Там же можно указать папку, в которую будет проведена установка программы, активировать «автозапуск» - программа при включении компьютера будет запускаться автоматически. Перед тем, как начать работу непосредственно с программным обеспечением, нужно проверить, правильно ли настроена веб-камера и подключен ли микрофон. Даже наушников и микрофона будет вполне достаточно для начала работы. После установки skype бесплатно, на вашем рабочем столе появится ярлык программы. После двойного нажатия на него можно использовать скайп. Если вы в первый раз обращаетесь к этой программе, то нужно пройти регистрацию, выбрать ник, установить фото и внести те данные о себе, которые считаются наиболее подходящими. Последняя версия skype всегда более удобна, нежели предыдущие, благодаря особому, усовершенствованному интерфейсу. Если вы желаете скачать скайп последняя версия, то это сделать несложно. Нужно обратить внимание, что можно просто скачать скайп бесплатно и использовать не для видео-звонков, а для общения с родными и друзьями словно в чате. Это чрезвычайно удобно – можно не тратить на сообщения с мобильного деньги, а также нет необходимости долго ждать ответа. Скачать Skype бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.Skypeдобавлена: 24-04-2015Skypeдобавлена: 03-03-2015Skypeдобавлена: 16-09-2014Skypeдобавлена: 19-02-2014