Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Rander первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





Rander История версий

Rander 5.0 добавлена: 12-03-2015

Rander работает со станциями Panasonic серий TD и TDA и предоставляет пользователю дополнительные возможности. Rander позволяет в реальном времени видеть состояние всех линий станции, управлять ими, автоматически набирать номер на телефоне просто выбрав абонента из адресной книги, при получении входящего вызова осуществлять поиск имени абонента в адресной книге по номеру и выводить его на экран компьютера, вести подробный журнал звонков и многое другое. Rander работает по клиент-серверной архитектуре. Количество пользователей не ограничено. Программой могут пользоваться все сотрудники предприятия. Скачать Rander бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.New columns in the log of calls: number and name of DDI, waiting time for a response, the total waiting time on the line. Export of new columns in the file support. Added search in contacts by ICQ number. Filter dialog in calllog improved. Support of "callto:" links like "callto: +734212345"Randerдобавлена: 10-06-2011Randerдобавлена: 09-4-2010Randerдобавлена: 14-5-2009