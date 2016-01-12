ОХРАННИК House guard 7.0 скачать бесплатно для Windows 7

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ОХРАННИК House guard 7.0 популярные обновлено
Программа для охраны помещений при помощи компьютера. Компьютер может контролировать до 5 разных направлений, подключенных к Game или LPT Port + видеокамера и данные из 2-х файлов. Возможно использование в качестве автоответчика и 'автопрозвонки'.

Общая оценка:

(5) голосов:12
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: USD (Купить сейчас)

Просмотров: 1901

ОС: Win2000, Win7 x32, Win98, WinOther, WinXP, Other,

Размер: 2.14 Мб

Версия от:

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Скачали:: 813

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Описание

Программа для охраны Вашего дома, офиса или любых других помещений при помощи компьютера. Компьютер, в зависимости от выбранного режима работы, может находиться в 2-х исходных дежурных состояниях: Охрана 1 - выключен или Охрана 2 - включен (рекомендуется).
 В режиме Охрана 1 при открытии заблокированных дверей или окон, компьютер включится сам, включит внешний модем и активные колонки, а программа выполнит заданные действия.
В режиме Охрана 2 через Game или LPT Port контролируется до 5 разных направлений + видеокамера и данные из 2-х файлов.

При срабатывании одного из датчиков программа может выполнить для каждой из линий разные, заранее заданные Вами действия Тревога: воспроизвести через колонки wav-файл (например, сирену); включить внешние силовые устройства (220 В); позвонить по заданным номерам телефонов и воспроизвести в линию заданные звуки, в том числе проговорить подготовленные тексты; послать E-mail (или SMS) по списку адресов; послать тревожные сообщения на локальные компьютеры своей сети, список адресов которых заранее подготовлен; запустить указанные внешние программы и, если надо, выключиться.

По составленному расписанию (время + день недели) выполняются служебные действия Сервис, отличающиеся от действий при взломе. HG может отвечать на входящие звонки (автоответчик = голосовое воспроизведение текстов и файлов + запись линейных звуков в файл) и принять 4 дистанционные команды управления с клавиатуры телефона вызывающего абонента: Принять под Охрану; Стоп; Проговорить Состояние системы; Выполнить действия СЕРВИС.

 Также HG может дистанционно управляться с карманного компьютера КПК или с IP-адресов LAN. Все действия HG записываются в файл-отчет о ходе выполнения программы, который может быть в любой момент прочитан. Кроме основного предназначения программы - ОХРАНА объектов, она может использоваться в качестве только АВТООТВЕТЧИКА или (и) АВТОПРОЗВОНКИ (передача речевых сообщений через модем). Монтаж датчиков в этом случае не потребуется. Скачать ОХРАННИК House guard бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать ОХРАННИК House guard (2.14 Мб)




Changes on the new version:
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ОХРАННИК House guard История версий

ОХРАННИК House guard 7.0 добавлена: 31-01-2016
ОХРАННИК House guard 6.1 добавлена: 20-10-2012
ОХРАННИК House guard 6.0 добавлена: 13-05-2012
ОХРАННИК House guard 5.0 добавлена: 11-08-2010




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