ОХРАННИК House guard 7.0 скачать бесплатно для Windows 7

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ОХРАННИК House guard История версий

ОХРАННИК House guard 7.0 добавлена: 31-01-2016

Программа для охраны Вашего дома, офиса или любых других помещений при помощи компьютера. Компьютер, в зависимости от выбранного режима работы, может находиться в 2-х исходных дежурных состояниях: Охрана 1 - выключен или Охрана 2 - включен (рекомендуется).В режиме Охрана 1 при открытии заблокированных дверей или окон, компьютер включится сам, включит внешний модем и активные колонки, а программа выполнит заданные действия.В режиме Охрана 2 через Game или LPT Port контролируется до 5 разных направлений + видеокамера и данные из 2-х файлов.При срабатывании одного из датчиков программа может выполнить для каждой из линий разные, заранее заданные Вами действия Тревога: воспроизвести через колонки wav-файл (например, сирену); включить внешние силовые устройства (220 В); позвонить по заданным номерам телефонов и воспроизвести в линию заданные звуки, в том числе проговорить подготовленные тексты; послать E-mail (или SMS) по списку адресов; послать тревожные сообщения на локальные компьютеры своей сети, список адресов которых заранее подготовлен; запустить указанные внешние программы и, если надо, выключиться.По составленному расписанию (время + день недели) выполняются служебные действия Сервис, отличающиеся от действий при взломе. HG может отвечать на входящие звонки (автоответчик = голосовое воспроизведение текстов и файлов + запись линейных звуков в файл) и принять 4 дистанционные команды управления с клавиатуры телефона вызывающего абонента: Принять под Охрану; Стоп; Проговорить Состояние системы; Выполнить действия СЕРВИС.Также HG может дистанционно управляться с карманного компьютера КПК или с IP-адресов LAN. Все действия HG записываются в файл-отчет о ходе выполнения программы, который может быть в любой момент прочитан. Кроме основного предназначения программы - ОХРАНА объектов, она может использоваться в качестве только АВТООТВЕТЧИКА или (и) АВТОПРОЗВОНКИ (передача речевых сообщений через модем). Монтаж датчиков в этом случае не потребуется. Скачать ОХРАННИК House guard бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Р’РѕР·РјРѕР¶РЅРѕСЃС‚СЊ РёСЃРїРѕР»СЊР·РѕРІР°РЅРёСЏ РіРѕС‚РѕРІС‹С… USB-РјРѕРґСѓР»РµР№ Ke-USB24A РёР»Рё Ke-USB24R (РґРѕ 24 Р»СѓС‡РµР№)ОХРАННИК House guardдобавлена: 20-10-2012ОХРАННИК House guardдобавлена: 13-05-2012ОХРАННИК House guardдобавлена: 11-08-2010