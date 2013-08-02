Mobile Master 8.7.4 Build 3651 скачать бесплатно для Windows 7

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Mobile Master 8.7.4 Build 3651
Программа для редактирования и синхронизации мобильных телефонов марок BenQ, LG, Motorola, Nokia, Siemens, Sony Ericsson с программами Outlook, The Bat и др.

Общая оценка:

(5) голосов:6
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голосов:6

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 48 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 8737

ОС: Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinVista, WinXP

Размер: 21.74 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 1,818

Полная информация>>

Скриншоты
Нет скриншотов

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Описание

Набор утилит для управления и синхронизации мобильных телефонов BenQ, LG, Motorola, Nokia, Siemens, Sony Ericsson и др., с программами Outlook, Lotus Notes, Novell Groupwise, Palm Desktop, Thunderbird, Outlook Express, Google calendar, Tobit David, Eudora, The Bat, Windows contacts and calendar, iTunes. Кроме синхронизации позволяет закачивать и скачивать файлы с iPodов и мобильных телефонов, отправлять и получать SMS, создавать резервные копии данных. Скачать Mobile Master бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Mobile Master (21.74 Мб)


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Mobile Master История версий

Mobile Master 8.7.4 Build 3651 добавлена: 02-08-2013
Mobile Master 8.0.0 добавлена: 17-06-2012
Mobile Master 7.9.16 добавлена: 03-05-2012
Mobile Master 7.9.15 добавлена: 01-04-2012
Mobile Master 7.9.14 добавлена: 01-03-2012




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