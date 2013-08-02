Mobile Master 8.7.4 Build 3651 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Набор утилит для управления и синхронизации мобильных телефонов BenQ, LG, Motorola, Nokia, Siemens, Sony Ericsson и др., с программами Outlook, Lotus Notes, Novell Groupwise, Palm Desktop, Thunderbird, Outlook Express, Google calendar, Tobit David, Eudora, The Bat, Windows contacts and calendar, iTunes. Кроме синхронизации позволяет закачивать и скачивать файлы с iPodов и мобильных телефонов, отправлять и получать SMS, создавать резервные копии данных. Скачать Mobile Master бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
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Mobile Master
История версий
Mobile Master 8.7.4 Build 3651 добавлена: 02-08-2013
Mobile Master 8.0.0
добавлена: 17-06-2012
Mobile Master 7.9.16
добавлена: 03-05-2012
Mobile Master 7.9.15
добавлена: 01-04-2012
Mobile Master 7.9.14
добавлена: 01-03-2012