Mobile Master 8.7.4 Build 3651 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Mobile Master первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





Mobile Master История версий

Mobile Master 8.7.4 Build 3651 добавлена: 02-08-2013

Набор утилит для управления и синхронизации мобильных телефонов BenQ, LG, Motorola, Nokia, Siemens, Sony Ericsson и др., с программами Outlook, Lotus Notes, Novell Groupwise, Palm Desktop, Thunderbird, Outlook Express, Google calendar, Tobit David, Eudora, The Bat, Windows contacts and calendar, iTunes. Кроме синхронизации позволяет закачивать и скачивать файлы с iPodов и мобильных телефонов, отправлять и получать SMS, создавать резервные копии данных. Скачать Mobile Master бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Mobile Masterдобавлена: 17-06-2012Mobile Masterдобавлена: 03-05-2012Mobile Masterдобавлена: 01-04-2012Mobile Masterдобавлена: 01-03-2012