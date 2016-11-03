Serial Printer Logger 3.1.17.1019 скачать бесплатно для Windows 7

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Serial Printer Logger 3.1.17.1019
Serial Printer Logger - эффективный инструмент программной для замены принтера!

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 65 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 3937

ОС: Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Win Vista

Размер: 8.57 Мб

Версия от:

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Описание

Если вы профессионал в области коммуникаций или АСУТП, или специалист, поддерживающий существующую систему, и вы ищите гибко настраиваемой инструмент для вашей аппаратной системы, то можете прекратить ваши поиски. У нас есть программа Serial Printer Logger, которая может стать частью вашей системы и удовлетворить любые ваши технические нужды. Наше ПО Serial Printer Logger поможет вам сэкономить! Программа может заменить один или несколько старых матричных принтеров. Наше ПО захватывает данные в реальном времени через разные интерфейсы, сохраняет и конвертирует их в форматы MS Word или PDF, при этом декодируя ESC/P последовательности. Данная замена позволяет сэкономить на обслуживании и бумаге для принтеров. Программа позволяет собирать данные от нескольких принтеров одновременно в реальном времени через RS232 или Ethernet интерфейсы, при этом использовать разные настройки для захвата и записи данных! Наша программа может запускаться как сервис Windows, что означает, что данные будут записываться, даже если пользователь завершил свой сеанс работы на компьютере или случилась перезагрузка компьютера. Благодаря множеству модулей программа интегрируется с любыми системами. Вся эта функциональность доступна по весьма доступной цене!
  
  Ключевые возможности:
  * возможность работы с несколькими портами одновременно, при этом каждый порт может иметь собственные настройки;
  * декодирование основных ESC/P и ESC/P 2 кодов, за исключением пользовательских символов;
  * декодирование графики;
  * поддержка разных шрифтов и их размеров;
  * поддержка различных размеров бумаги;
  * поддержка штампов даты/времени;
  * запись данных в двоичный лог-файл;
  * дополнительные модули для расширения возможностей программы;
  * экспорт данных в файлы Microsoft Word (RTF) или Adobe PDF;
  * простая настройка программы;
  * может работать как служба на Windows NT/2000/XP/Vista;
  * поддерживает все версии Windows: 9x/Me/NT/2000/XP/Vista и платформы x86 и x64. Скачать Serial Printer Logger бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Serial Printer Logger (8.57 Мб)




Changes on the new version:
logging of multiple ports at same time

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Serial Printer Logger История версий

Serial Printer Logger 3.1.17.1019 добавлена: 09-11-2016
Serial Printer Logger 3.1.17.923 добавлена: 05-10-2016
Serial Printer Logger 3.1.16.629 добавлена: 01-07-2016
Serial Printer Logger 3.1.15.525 добавлена: 26-05-2016
Serial Printer Logger 3.1.13.227 добавлена: 28-02-2016




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