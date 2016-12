Описание

ua0len, (SeaTTY 2.40)

itis a very good programme for dxing

SeaTTY История версий

SeaTTY 2.50 добавлена: 17-01-2015

Программа для приема сообщений о погоде, навигационных предупреждений и карт погоды, передаваемых по протоколам RTTY, NAVTEX и HF-FAX (WEFAX) на длинных и коротких волнах. Программа может декодировать сообщения GMDSS DSC (КВ и УКВ). Также программа может автоматически записывать голосовые сообщения системы NOAA Weather Radio SAME (NWR SAME) и их цифровые заголовки. Не требуется никакого дополнительного оборудования, только приемник и компьютер со звуковой картой. Скачать SeaTTY бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.The "Setup / Interface / Nominal sampling rate " option was made. The "Setup / Interface / Soundcard number / Mono-Left-Right" option was made. The "Setup / Text / Put time stamps in saved text files" option was made. The "Setup / Text / Add this comment to saved text files" option was made.SeaTTYдобавлена: 25-08-2013SeaTTYдобавлена: 15-03-2013SeaTTYдобавлена: 11-09-2012SeaTTYдобавлена: 30-01-2011