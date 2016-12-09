Advanced TCP IP Data Logger 4.2.0.1209 скачать бесплатно для Windows 7

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Advanced TCP IP Data Logger 4.2.0.1209 Рекомендовать обновлено
Advanced TCP/IP Data Logger - эффективный инструмент для сбора данных!

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 65 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 6853

ОС: Win95, Win98, WinME, WinXP, WinNT 4.x, Windows2000, Windows2003,

Размер: 20.06 Мб

Версия от:

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Скачали:: 1,320

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Описание

Если вы профессионал в области коммуникаций или АСУТП, или студент, делающий первые шаги в профессиональной карьере, или талантливый поклонник новых технологий, и вы ищите доступный гибко настраиваемой инструмент для вашей аппаратной или программной системы, то можете прекратить ваши поиски. У нас есть программа Advanced TCP/IP Data Logger, которая может стать частью вашей системы и удовлетворить любые ваши технические нужды. Программа позволяет собирать данные от внешних устройств в реальном времени через сетевые интерфейсы, сохранять и передавать их для дальнейшей обработки. Программа захватывает и записывает всё, вплоть до последнего бита. В зависимости от ваших нужд программа может формировать и передавать данные в другие приложения или БД. Если у вас есть несколько внешних устройств, то Advanced TCP/IP Data Logger может одновременно работать с несколькими портами и использовать разные настройки для захвата и записи данных! Наша программа может запускаться как сервис Windows, что означает, что данные будут записываться, даже если пользователь завершил свой сеанс работы на компьютере или случилась перезагрузка компьютера. Это не просто маленькая программка, которая годится только для разового применения. Благодаря множеству модулей программа интегрируется с любыми системами. Вся эта функциональность и мощь доступна по весьма доступной цене!
  
  Ключевые возможности:
  * Возможность одновременной записи данных с нескольких портов;
  * Работа в режиме сервера или клиента;
  * Произвольный режим формирования логов (по времени, дате, размеру и т.д.);
  * Мощные модули по обработке данных, которые позволяют выделять, фильтровать и форматировать данные;
  * Мощные модули по экспорту данных (Microsoft Excel, XML) и для работы с базами данных через ODBC- (MS SQL, Oracle, MS Access, MS Excel, dBase и другие);
  * Простой и интуитивно понятный интерфейс - не требуется программирования для того, чтобы начать собирать данные;
  * Поддерживает все версии Windows: 9x/Me/NT/2000/XP. Скачать Advanced TCP IP Data Logger бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Advanced TCP IP Data Logger (20.06 Мб)




Changes on the new version:
logging of multiple ports at same time

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Advanced TCP IP Data Logger История версий

Advanced TCP IP Data Logger 4.2.0.1209 добавлена: 13-12-2016
Advanced TCP IP Data Logger 4.1.18.1202 добавлена: 07-12-2016
Advanced TCP IP Data Logger 4.1.17.1110 добавлена: 15-11-2016
Advanced TCP IP Data Logger 4.1.16.1019 добавлена: 20-10-2016
Advanced TCP IP Data Logger 4.1.16.1006 добавлена: 10-10-2016




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