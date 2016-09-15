Advanced Serial Port Monitor 4.4.9.915 скачать бесплатно для Windows 7

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Advanced Serial Port Monitor 4.4.9.915 обновлено
Мощная программа для работы с COM портом (RS232). Длинный ряд возможностей!

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 65 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 11403

ОС: Win95, Win98, WinME, WinXP, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000,

Размер: 3.94 Мб

Версия от:

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Advanced Serial Port Monitor 4.4.9.915 скриншот

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Описание

Программа предназначена для работы с последовательным портом (COM-порт, RS232) на под управлением операционной системы Windows и обладает следующими возможностями: • передача произвольных данных в обоих направлениях (от компьютера и к нему) в дуплексном режиме (одновременный прием и передача) • работа в автоматическом и ручном режимах • произвольный источник данных (строка ввода или файл) • вывод принимаемых данных в файл • возможность эмулирования устройств последовательной передачи данных • возможность подключения внешних модулей (Plugins) для достижения наибольшей функциональности • гибкая настройка параметров связи во время работы (скорость, биты данных, и т.д.). • режим sniffer в котором программа может наблюдать за передачей данных другими программами. Скачать Advanced Serial Port Monitor бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Advanced Serial Port Monitor (3.94 Мб)




Changes on the new version:
improved spy (sniffer) mode

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Advanced Serial Port Monitor История версий

Advanced Serial Port Monitor 4.4.9.915 добавлена: 19-09-2016
Advanced Serial Port Monitor 4.4.8.713 добавлена: 18-07-2016
Advanced Serial Port Monitor 4.4.7.423 добавлена: 25-04-2016
Advanced Serial Port Monitor 4.4.6.324 добавлена: 25-03-2016
Advanced Serial Port Monitor 4.4.6.309 добавлена: 09-03-2016




Похожие теги:

    порт          rs232          RS232          sniffer          COM      

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