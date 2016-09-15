Advanced Serial Port Monitor 4.4.9.915 скачать бесплатно для Windows 7

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Advanced Serial Port Monitor История версий

Advanced Serial Port Monitor 4.4.9.915 добавлена: 19-09-2016

Программа предназначена для работы с последовательным портом (COM-порт, RS232) на под управлением операционной системы Windows и обладает следующими возможностями: • передача произвольных данных в обоих направлениях (от компьютера и к нему) в дуплексном режиме (одновременный прием и передача) • работа в автоматическом и ручном режимах • произвольный источник данных (строка ввода или файл) • вывод принимаемых данных в файл • возможность эмулирования устройств последовательной передачи данных • возможность подключения внешних модулей (Plugins) для достижения наибольшей функциональности • гибкая настройка параметров связи во время работы (скорость, биты данных, и т.д.). • режим sniffer в котором программа может наблюдать за передачей данных другими программами. Скачать Advanced Serial Port Monitor бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.improved spy (sniffer) modeAdvanced Serial Port Monitorдобавлена: 18-07-2016Advanced Serial Port Monitorдобавлена: 25-04-2016Advanced Serial Port Monitorдобавлена: 25-03-2016Advanced Serial Port Monitorдобавлена: 09-03-2016