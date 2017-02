Advanced PBX Data Logger 3.3.0.1209 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Advanced PBX Data Logger История версий

Advanced PBX Data Logger 3.3.0.1209 добавлена: 13-12-2016

Если вы профессионал в области телекоммуникаций или офисный администратор, и вы ищите доступный гибко настраиваемой инструмент для вашей аппаратной или программной системы для учета звонков, то можете завершить ваши поиски. У нас есть программа Advanced PBX Data Logger, которая может стать частью вашей системы и удовлетворить любые ваши технические нужды.Advanced PBX Data Logger позволяет пользователям захватывать, учитывать и архивировать телефонные звонки, а также захватывать данные SMDR или CIR через порты RS232 или TCP, преобразовывать их и записывать в файлы, базы данных (MSSQL, MySQL, ODBC), Excel, DDE, OPC. Программа может быть интегрирована с вашей системой и работать совместно с вашей программой тарификации. Если у вас есть несколько АТС, то Advanced PBX Data Logger может одновременно работать со всеми ними и использовать персональные настройки для чтения и экспорта данных!Наша программа может запускаться как сервис Windows, что означает, что данные будут записываться, даже если пользователь завершил свой сеанс работы на компьютере или случилась перезагрузка компьютера. Благодаря множеству модулей программа интегрируется с любыми системами. Вся эта функциональность и мощь доступна по весьма доступной цене!Ключевые возможности:* Чтение данные с нескольких АТС серверов одновременно через порты COM или TCP, каждый АТС может иметь собственные настройки экспорта данных;* Программа поддерживает более 50 типов АТС (PBX) и позволяет добавлять новые конфигурации;* Быстрая, оптимизированная и эффективная архитектура;* Вывод принимаемых данных в лог-файл без каких либо изменений. Создание нового файла по времени или размеру. Возможность вывода меток даты и времени в файл;* Запись данных в файлы MS Excel или CSV, с поддержкой штампов времени;* Экспорт данных в реальном времени в базы данных MSSQL, MySQL, ODBC;* Множество дополнительных модулей;* Работает на всех версиях Windows и всех платформах. Скачать Advanced PBX Data Logger бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.