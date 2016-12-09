Advanced PBX Data Logger 3.3.0.1209 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Коммуникации Инструменты Advanced PBX Data Logger   
Advanced PBX Data Logger 3.3.0.1209
Advanced PBX Data Logger - эффективный инструмент для сбора SMDR данных от АТС!

Общая оценка:

(5) голосов:1
Пользователи:

голосов:0
Посетители:

голосов:0

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 65 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 3203

ОС: Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Win Vista

Размер: 35.50 Мб

Версия от:

Google+

Скачали::

Полная информация>>

Скриншоты
Advanced PBX Data Logger 3.3.0.1209 скриншот

Скриншоты
Мы нуждаемся в вашем мнении!
Написать отзыв!


Описание

Если вы профессионал в области телекоммуникаций или офисный администратор, и вы ищите доступный гибко настраиваемой инструмент для вашей аппаратной или программной системы для учета звонков, то можете завершить ваши поиски. У нас есть программа Advanced PBX Data Logger, которая может стать частью вашей системы и удовлетворить любые ваши технические нужды.
  
  Advanced PBX Data Logger позволяет пользователям захватывать, учитывать и архивировать телефонные звонки, а также захватывать данные SMDR или CIR через порты RS232 или TCP, преобразовывать их и записывать в файлы, базы данных (MSSQL, MySQL, ODBC), Excel, DDE, OPC. Программа может быть интегрирована с вашей системой и работать совместно с вашей программой тарификации. Если у вас есть несколько АТС, то Advanced PBX Data Logger может одновременно работать со всеми ими и использовать персональные настройки для чтения и экспорта данных!
  
  Наша программа может запускаться как сервис Windows, что означает, что данные будут записываться, даже если пользователь завершил свой сеанс работы на компьютере или случилась перезагрузка компьютера. Благодаря множеству модулей программа интегрируется с любыми системами. Вся эта функциональность и мощь доступна по весьма доступной цене!
  
  Ключевые возможности:
  * Чтение данные с нескольких АТС серверов одновременно через порты COM или TCP, каждый АТС может иметь собственные настройки экспорта данных;
  * Программа поддерживает более 50 типов АТС (PBX) и позволяет добавлять новые конфигурации;
  * Быстрая, оптимизированная и эффективная архитектура;
  * Вывод принимаемых данных в лог-файл без каких либо изменений. Создание нового файла по времени или размеру. Возможность вывода меток даты и времени в файл;
  * Запись данных в файлы MS Excel или CSV, с поддержкой штампов времени;
  * Экспорт данных в реальном времени в базы данных MSSQL, MySQL, ODBC;
  * Множество дополнительных модулей;
  * Работает на всех версиях Windows и всех платформах. Скачать Advanced PBX Data Logger бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Advanced PBX Data Logger (35.50 Мб)




Changes on the new version:
logging of multiple pbx at the same time

Оценить программу

  

Комментарии.

Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Advanced PBX Data Logger первым.

Добавить Комментарий.

(Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)

Имя:*
E-mail:*
Комментарий:*
Капча:*
catcha




Advanced PBX Data Logger История версий

Advanced PBX Data Logger 3.3.0.1209 добавлена: 13-12-2016
Advanced PBX Data Logger 3.2.15.1202 добавлена: 02-12-2016
Advanced PBX Data Logger 3.2.14.1110 добавлена: 23-11-2016
Advanced PBX Data Logger 3.2.14.1019 добавлена: 21-10-2016
Advanced PBX Data Logger 3.2.14.927 добавлена: 28-09-2016




Похожие теги:

    pbx data logger          smdr          cdr          cir data          call accounting          tarificator          call logger      

Похожие программы:

Advanced Serial Port Monitor 4.4.9.915 скриншот Advanced Serial Port Monitor 4.4.9.915
Мощная программа для работы с COM портом (RS232). Длинный ряд возможностей!
- Shareware | 2,451 Скачали
Advanced TCP IP Data Logger 4.2.0.1209 скриншот Advanced TCP IP Data Logger 4.2.0.1209
Advanced TCP/IP Data Logger - эффективный инструмент для сбора данных!
- Shareware | 1,320 Скачали
Advanced NMEA Data Logger 3.2.0.1209 скриншот Advanced NMEA Data Logger 3.2.0.1209
Advanced NMEA Data Logger - эффективный инструмент для сбора данных!
- Shareware | 1,074 Скачали
Advanced OPC Data Logger 3.2.0.1209 скриншот Advanced OPC Data Logger 3.2.0.1209
Advanced OPC Data Logger - эффективный инструмент для сбора данных!
- Shareware | 1,046 Скачали
SeaTTY 2.50 скриншот SeaTTY 2.50
RTTY, NAVTEX, HF-FAX (WEFAX),GMDSS DSC и NWR SAME декодер
- Shareware | 1,299 Скачали

Получить кнопку для сайта

Чтобы создать обратную ссылку на страницу с программой Advanced PBX Data Logger, скопируйте приведенный ниже код и вставьте его на свою страницу. За каждого прошедшего по данной ссылке посетителя Advanced PBX Data Logger получит 10 баллов рейтинга.

Example:
    


Популярные загрузки

1.

Google Chrome
Скачали: 1,819,623

2.

Skype
Скачали: 706,105

3.

Google Earth
Скачали: 693,964

4.

Opera Browser
Скачали: 665,758

5.

Avast! Free Antivirus
Скачали: 611,375

6.

DirectX
Скачали: 546,969

7.

Adobe Flash Player
Скачали: 509,742

8.

Internet Explorer
Скачали: 441,864

9.

Mozilla Firefox
Скачали: 338,487

10.

Nero 8
Скачали: 296,616

11.

ESET NOD32 Antivirus
Скачали: 268,901

12.

Nero 9
Скачали: 266,973

13.

Windows 7
Скачали: 234,532

14.

Virtual DJ
Скачали: 209,277

15.

Microsoft Office 2013
Скачали: 198,971




Ваш браузер: Ccbot 3.0
Повысьте скорость работы сайта,
установив современный браузер!


Rambler's Top100
Copyright (c) 2002-2013 NewestSoft.com. All rights reserved.