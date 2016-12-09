Advanced OPC Data Logger 3.2.0.1209 скачать бесплатно для Windows 7

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Advanced OPC Data Logger 3.2.0.1209
Advanced OPC Data Logger - эффективный инструмент для сбора данных!

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 65 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 4576

ОС: Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Win Vista

Размер: 14.33 Мб

Версия от:

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Описание

Если вы профессионал в области коммуникаций или АСУТП и вы ищите доступный гибко настраиваемой инструмент для вашей аппаратной или программной системы, то можете отложить ваши поиски. У нас есть программа Advanced OPC Data Logger, которая может стать частью вашей системы и удовлетворить любые ваши технические нужды.
  
  Advanced OPC Data Logger взаимодействует с OPC серверами, собирает и записывает данные в реальном времени в текстовый лог-файлa, Excel, MSSQL, MySQL, ODBC базу данных или другим способом с помощью дополнительных модулей. Программа может быть интегрирована с вашей системой и работать совместно с вашей SCADA. Если у вас есть несколько OPC серверов, то Advanced OPC Data Logger может одновременно работать со всеми ими и использовать персональные настройки для чтения и экспорта данных!
  
  Наша программа может запускаться как сервис Windows, что означает, что данные будут записываться, даже если пользователь завершил свой сеанс работы на компьютере или случилась перезагрузка компьютера. Благодаря множеству модулей программа интегрируется с любыми системами. Вся эта функциональность и мощь доступна по весьма доступной цене!
  
  Ключевые возможности:
  * чтение данные с нескольких OPC серверов одновременно, каждый сервер может иметь собственные настройки экспорта данных;
  * поддерживает DA1, DA2 интерфейсы OPC и автоматический импорт имен переменных;
  * быстрая, оптимизированная и эффективная архитектура;
  * поддерживает все типы данных OPC тэгов;
  * автоматически восстанавливает утраченное соединение с OPC сервером;
  * поддерживает неограниченное число серверов и тэгов;
  * запись данных в файлы MS Excel или CSV, с поддержкой штампов времени;
  * экспорт данных в реальном времени в базы данных MSSQL, MySQL, ODBC;
  * множество дополнительных модулей;
  * работает на всех версиях Windows и всех платформах. Скачать Advanced OPC Data Logger бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Advanced OPC Data Logger (14.33 Мб)




Changes on the new version:
logging of multiple opc servers and tags at the same time

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Advanced OPC Data Logger История версий

Advanced OPC Data Logger 3.2.0.1209 добавлена: 09-12-2016
Advanced OPC Data Logger 3.1.17.1019 добавлена: 25-10-2016
Advanced OPC Data Logger 3.1.17.1006 добавлена: 10-10-2016
Advanced OPC Data Logger 3.1.17.923 добавлена: 24-09-2016
Advanced OPC Data Logger 3.1.16.824 добавлена: 28-08-2016




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