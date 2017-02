Advanced NMEA Data Logger 3.2.0.1209 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Если вы профессионал в области коммуникаций или АСУТП, или студент, делающий первые шаги в профессиональной карьере, или талантливый поклонник новых технологий, и вы ищите доступный гибко настраиваемой инструмент для вашей аппаратной или программной системы, то можете прекратить ваши поиски. У нас есть программа Advanced NMEA Data Logger, которая может стать частью вашей системы и удовлетворить любые ваши технические нужды. Программа позволяет собирать данные от внешних устройств в реальном времени через RS232 или Ethernet интерфейсы, сохранять и передавать их для дальнейшей обработки.

Программа захватывает и записывает всё, вплоть до последнего бита. В зависимости от ваших нужд программа может формировать и передавать данные в другие приложения или БД. Если у вас есть несколько внешних устройств, то Advanced NMEA Data Logger может одновременно работать с несколькими устройствами и использовать разные настройки для захвата и записи данных! Наша программа может запускаться как сервис Windows, что означает, что данные будут записываться, даже если пользователь завершил свой сеанс работы на компьютере или случилась перезагрузка компьютера. Это не просто маленькая программка, которая годится только для разового применения. Благодаря множеству модулей программа интегрируется с любыми системами. Вся эта функциональность и мощь доступна по весьма доступной цене!



Ключевые возможности:

* Возможность одновременной записи данных с нескольких NMEA или GPS устройств одновременно;

* Поддержка всех типов NMEA устройств;

* Поддержка всех типов NMEA данных (sentences);

* Произвольный режим формирования логов (по времени, дате, размеру и т.д.);

* Мощные модули по фильтрации данных (deadband, expressions);

* Множество модулей по экспорту данных (Microsoft Excel, XML) и для работы с базами данных через ODBC- (MS SQL, Oracle, MS Access, MS Excel, dBase и другие);

* Поддерживает все версии Windows: 9x/Me/NT/2000/XP/Vista и платформы x86 и x64.

Advanced NMEA Data Logger История версий

Advanced NMEA Data Logger 3.2.0.1209 добавлена: 20-12-2016

Advanced NMEA Data Logger 3.2.0.1209 добавлена: 20-12-2016