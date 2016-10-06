Advanced Modem Data Logger 3.1.9.1006 скачать бесплатно для Windows 7

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Advanced Modem Data Logger 3.1.9.1006
Advanced Modem Data Logger - эффективный инструмент для сбора данных!

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 65 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 2935

ОС: Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Win Vista

Размер: 11.22 Мб

Версия от:

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Описание

Если вы профессионал в области коммуникаций или АСУТП и вы ищите доступный гибко настраиваемой инструмент для вашей аппаратной или программной системы, то можете отложить ваши поиски. У нас есть программа Advanced Modem Data Logger, которая может стать частью вашей системы и удовлетворить любые ваши технические нужды. Программа позволяет собирать данные от удаленных внешних устройств с помощью RS232, USB, PCI или GSM модема c AT или TAPI интерфейсом, сохранять и передавать их для дальнейшей обработки. Программа захватывает и записывает всё, вплоть до последнего бита. В зависимости от ваших нужд программа может формировать и передавать данные в другие приложения или БД. Если у вас есть несколько внешних устройств, то Advanced Modem Data Logger может одновременно работать с несколькими устройствами и использовать разные настройки для захвата и записи данных! Наша программа может запускаться как сервис Windows, что означает, что данные будут записываться, даже если пользователь завершил свой сеанс работы на компьютере или случилась перезагрузка компьютера. Это не просто маленькая программка, которая годится только для разового применения. Благодаря множеству модулей программа интегрируется с любыми системами. Вся эта функциональность и мощь доступна по весьма доступной цене!
  
  Ключевые возможности:
  * Возможность одновременной записи данных с модемов одновременно;
  * Поддержка RS232, USB, PCI или GSM модемов;
  * Захват и запись двоичных и текстовых данных;
  * Дозвон и сбор данных по настраиваемому расписанию;
  * Произвольный режим формирования логов (по времени, дате, размеру и т.д.);
  * Мощные модули по фильтрации данных (deadband, expressions);
  * Множество модулей по экспорту данных (Microsoft Excel, XML) и для работы с базами данных через ODBC- (MS SQL, Oracle, MS Access, MS Excel, dBase и другие);
  * Может работать как сервис на Windows NT/2000/XP/Vista;
  * Поддерживает все версии Windows: 9x/Me/NT/2000/XP/Vista и платформы x86 и x64. Скачать Advanced Modem Data Logger бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Advanced Modem Data Logger (11.22 Мб)




Changes on the new version:
logging of multiple modems at the same time

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Advanced Modem Data Logger История версий

Advanced Modem Data Logger 3.1.9.1006 добавлена: 15-10-2016
Advanced Modem Data Logger 3.1.8.809 добавлена: 17-08-2016
Advanced Modem Data Logger 3.1.5.319 добавлена: 14-04-2016
Advanced Modem Data Logger 3.1.5.204 добавлена: 12-02-2016
Advanced Modem Data Logger 3.1.4.1118 добавлена: 12-01-2016




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