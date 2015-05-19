Mozilla Thunderbird 40.0a2 скачать бесплатно для Windows 7

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Mozilla Thunderbird История версий

Mozilla Thunderbird 40.0a2 добавлена: 19-05-2015

Разработчики Mozilla выпустили довольно успешную версию приложения Thunderbird, сочетающего в себе общепринятые стандарты и требования к клиентам электронной почты. Программа быстро запускается, даже при наличии десятка папок и RSS-трансляций, и содержит полный набор традиционных функций: фильтры спама, поддержка HTML, неограниченное количество учетных записей, поддержка протоколов POP, IMAP и сервера Microsoft Exchange.В систему безопасности утилиты входят S/MMIE, цифровые подписи, шифрование сообщений и встроенный детектор фишинга. Просмотр сообщений можно настроить на свой вкус благодаря гибкости интерфейса.Наличие новых функций делает Thunderbird серьезным конкурентом на рынке бесплатных почтовых приложений. С помощью кнопок Вперед и Назад (как в браузере) переход между письмами осуществляется в последовательности их просмотра. Благодаря тегам и цветовому выделению систематизировать данные теперь гораздо проще, даже при наличии дюжины папок. Вид панели папок можно изменить. Пользователям Gmail и Mac достаточно ввести адрес почты и пароль, чтобы настроить клиент, а в скором времени список поддерживаемых почтовых провайдеров станет шире. Результаты поиска сохраняются. Кроме того, в Thunderbird есть поддержка Firefox, с которой программа приобретает дополнительную функциональность.Thunderbird – разумное и необходимое дополнение к браузеру Mozilla Firefox. Скачать Mozilla Thunderbird бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.Mozilla Thunderbirdдобавлена: 05-12-2010Mozilla Thunderbirdдобавлена: 19-10-2010Mozilla Thunderbirdдобавлена: 20-01-2010