mIRC 6.35 7.41 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Internet Relay Chat не так известен, как ICQ, хотя в нем гармонично сочетаются чат и пересылка сообщений без назойливой рекламы. Сеть IRC – уголок виртуального пространства, где знакомятся и общаются люди со всего мира. В mIRC можно выбрать комнату чата из уже организованных по личным интересам или создать собственные каналы для семьи и друзей. IRC требует больше знаний, чем обычная отправка сообщений, поэтому для его успешного использования потребуется время.
Однако при близком рассмотрении в mIRC найдутся все необходимые функции IRC. На начальных стадиях, включая выбор сервера из длинного списка, программа дает подсказки. Можно соединиться с несколькими IRC-серверами одновременно или общаться через прокси. Создайте собственный канал для виртуальной встречи с сотрудниками. В данной программе предлагается настройка дополнительных функций чат-клиента для опытных пользователей. Для начинающих пользователей богатой функциональности mIRC покажется много, но если обратиться к справочной информации приложения, все опции mIRC найдут себе применение. Скачать mIRC 6.35 бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
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mIRC 6.35
История версий
mIRC 6.35 7.41 добавлена: 03-03-2015
mIRC 6.35
добавлена: 18-10-2008