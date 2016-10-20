WinSent Messenger 2.7.45 скачать бесплатно для Windows 7

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WinSent Messenger 2.7.45 обновлено
Мессенджер для общения в локальной сети

Общая оценка:

(5) голосов:2
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голосов:2

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 12.98 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 5141

ОС: Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinXP, Win Vista

Размер: 0.65 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 1,495

Полная информация>>

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WinSent Messenger 2.7.45 скриншот

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Описание

Программа для быстрого обмена сообщениями и общения в локальной сети (мессенджер). Она позволит Вам удобно и быстро обмениваться короткими текстовыми сообщениями с другими пользователями сети, отправлять им и принимать от них личные сообщения, рассылать сообщения группе пользователей или всем пользователям локальной сети. Основные возможности:
  - имеется контакт-лист, архив сообщений, обозреватель локальной сети;
  - отправка и прием сообщений по сетевому имени пользователя, имени компьютера;
  - рассылка сообщений произвольной группе пользователей или всем пользователям домена;
  - используется стандартный протокол SMB (совместима с net send, службой сообщений, WinPopup);
  - не требует выделенного сервера и соединения с интернет.
  Программа имеет дружественный, простой и удобный интерфейс пользователя. Чрезвычайно компактна и нетребовательна к ресурсам компьютера. Разработана для использования в малых и средних локальных сетях предприятия, офиса и дома. Скачать WinSent Messenger бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать WinSent Messenger (0.65 Мб)


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WinSent Messenger История версий

WinSent Messenger 2.7.45 добавлена: 27-10-2016
WinSent Messenger 2.7.44 добавлена: 22-09-2016
WinSent Messenger 2.7.43 добавлена: 21-10-2015
WinSent Messenger 2.7.42 добавлена: 27-01-2015
WinSent Messenger 2.6.38 добавлена: 20-05-2014




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