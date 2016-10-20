WinSent Messenger 2.7.45 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Программа для быстрого обмена сообщениями и общения в локальной сети (мессенджер). Она позволит Вам удобно и быстро обмениваться короткими текстовыми сообщениями с другими пользователями сети, отправлять им и принимать от них личные сообщения, рассылать сообщения группе пользователей или всем пользователям локальной сети. Основные возможности:
- имеется контакт-лист, архив сообщений, обозреватель локальной сети;
- отправка и прием сообщений по сетевому имени пользователя, имени компьютера;
- рассылка сообщений произвольной группе пользователей или всем пользователям домена;
- используется стандартный протокол SMB (совместима с net send, службой сообщений, WinPopup);
- не требует выделенного сервера и соединения с интернет.
Программа имеет дружественный, простой и удобный интерфейс пользователя. Чрезвычайно компактна и нетребовательна к ресурсам компьютера. Разработана для использования в малых и средних локальных сетях предприятия, офиса и дома. Скачать WinSent Messenger бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.
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WinSent Messenger
История версий
WinSent Messenger 2.7.45 добавлена: 27-10-2016
WinSent Messenger 2.7.44
добавлена: 22-09-2016
WinSent Messenger 2.7.43
добавлена: 21-10-2015
WinSent Messenger 2.7.42
добавлена: 27-01-2015
WinSent Messenger 2.6.38
добавлена: 20-05-2014