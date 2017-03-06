MyChat 5.9 скачать бесплатно для Windows 7

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MyChat 5.9
Клиент-серверный чат. Мощная система администрированя, встроенный FTP сервер, приваты и каналы, рассылки оповещений, отложенные сообщения, аватары, смайлы, скины, доска объявлений, передача файлов, интеграция с Active Directory

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 120 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 5020

ОС: Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinXP

Размер: 139.64 Мб

Версия от:

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Скачали:: 952

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Скриншоты
MyChat 5.9 скриншот
MyChat 5.9 скриншот
MyChat 5.9 скриншот

Скриншоты
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Описание

MyChat – это программа для обмена зашифрованными сообщениями и файлами для работы как в локальных сетях, так и больших сетях предприятий или объединённых офисов. Легкий, простой, и удобный в использовании, MyChat отвечает большинству требований, которые предъявляются к программным продуктам, которые применяются в корпоративной среде. Вы сможете легко объединить сотрудников из всех офисов и подразделений компании в единую систему обмена сообщениями и файлами, сервисами отправки оповещений, гиперссылок, смайликов (графических эмоций).

Программа позволяет настроить личный список контактов, который доступен пользователю из любого рабочего места и офиса, и позволяет видеть, кто из его контактов в данный момент на связи. Также работает общий список контактов, в котором отображаются все сотрудники компании. Передача всех сообщений шифруется, что гарантирует безопасность общения, даже если человек подключен через Интернет. Информация не будет утеряна в случае, если сотрудник в настоящий момент недоступен для приема — центральный сервер сохраняет и автоматически направляет все сообщения и даже файлы адресату, как только тот становится доступным. Удобный и логичный пользовательский интерфейс позволяет пользователю зарегистрироваться в системе обмена сообщениями буквально в несколько нажатий мыши. А дальнейшем вход производится автоматически.

 Клиент MyChat полностью поддерживает Terminal Server/Citrix и может быть использован одновременно несколькими сотрудниками, работающими на одном и том же компьютере. Также работает автоматическая установка новых версий и обновлений с сервера передачи сообщений. Централизованная клиент-серверная архитектура предлагает мощные и гибкие средства для управления и контроля. Сервер ведет полную историю сообщений, управляет группами и правами пользователей, поддерживает импорт записей из Active Directory.В MyChat есть специальный скриптовый язык, позволяющий автоматизировать многие процессы и дополнить уже существующий функционал комплекса. Также работает и хорошо описана система плагинов, что предоставляет практически неограниченные возможности для расширения возможностей продукта

Скачать MyChat бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать MyChat (139.64 Мб)


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MyChat История версий

MyChat 5.9 добавлена: 19-02-2015
MyChat 5.8 добавлена: 23-12-2014
MyChat 5.7 добавлена: 20-10-2014
MyChat 4.14 добавлена: 26-07-2012
MyChat 4.8 добавлена: 14-06-2010




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