Miranda IM 0.10.14 скачать бесплатно для Windows 7

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Miranda IM История версий

Miranda IM 0.10.14 добавлена: 26-04-2015

Miranda IM - популярный и очень удобный интернет-пейджер. Программа проста в использовании, занимает очень мало места и системных ресурсов, не требует установки, имеет огромное количество дополнительных модулей, скинов, музыкальных тем и т.д. Miranda (после установки специальных плагинов) может работать как ICQ, MSN, Yahoo, Jabber, Gadu-Gadu, Tlen, netsend.В отличие от альтернативных клиентов Miranda IM не отличается стильным дизайном, но с лихвой восполняет его поддержкой большинства протоколов мгновенных сообщений. В программе загружается несколько аккаунтов, включая AIM, Yahoo, ICQ и MSN. Для каждого из них используются одинаковые иконки и статус-сообщения. Информация для всех учетных записей заполняется в центральной панели управления.В стандартном сером окне сообщений Miranda IM доступны только просмотр и отправка сообщений: форматирование текста, смайлы или ссылки (как в Yahoo Messenger) отсутствуют. Несколько функций предназначено для настройки поведения окон клиента. Например, сообщения от определенного контакта появляются в фиксированной области экрана. Настроив горячие клавиши, можно открывать программу или читать сообщения, не прибегая к помощи мыши.Miranda IM бесплатна. Однако в пользу загрузки всех клиентов в одной утилите, от уникальных функций каждого из них придется отказаться. Скачать Miranda IM бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.Miranda IMдобавлена: 29-08-2011Miranda IMдобавлена: 16-08-2010Miranda IMдобавлена: 16-03-2010Miranda IMдобавлена: 03-03-2010