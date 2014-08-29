Miranda IM 0.10.14 скачать бесплатно для Windows 7

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Miranda IM 0.10.14
Miranda IM - популярный и очень удобный интернет-пейджер. Miranda (после установки специальных плагинов) может работать как ICQ, MSN, Yahoo, Jabber, Gadu-Gadu, Tlen, netsend.

Общая оценка:

(5) голосов:1
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: $0

Просмотров: 5112

ОС: Win2000, Win2003, Win7 x32, Win7 x64, Win8 x32, Win8 x64, WinVista, WinXP

Размер: 2.8 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 1,665

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Miranda IM 0.10.14 скриншот

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Описание

Miranda IM - популярный и очень удобный интернет-пейджер. Программа проста в использовании, занимает очень мало места и системных ресурсов, не требует установки, имеет огромное количество дополнительных модулей, скинов, музыкальных тем и т.д. Miranda (после установки специальных плагинов) может работать как ICQ, MSN, Yahoo, Jabber, Gadu-Gadu, Tlen, netsend.
  
   В отличие от альтернативных клиентов Miranda IM не отличается стильным дизайном, но с лихвой восполняет его поддержкой большинства протоколов мгновенных сообщений. В программе загружается несколько аккаунтов, включая AIM, Yahoo, ICQ и MSN. Для каждого из них используются одинаковые иконки и статус-сообщения. Информация для всех учетных записей заполняется в центральной панели управления.
  
  В стандартном сером окне сообщений Miranda IM доступны только просмотр и отправка сообщений: форматирование текста, смайлы или ссылки (как в Yahoo Messenger) отсутствуют. Несколько функций предназначено для настройки поведения окон клиента. Например, сообщения от определенного контакта появляются в фиксированной области экрана. Настроив горячие клавиши, можно открывать программу или читать сообщения, не прибегая к помощи мыши.
  
  Miranda IM бесплатна. Однако в пользу загрузки всех клиентов в одной утилите, от уникальных функций каждого из них придется отказаться. Скачать Miranda IM бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Miranda IM (2.8 Мб)


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Miranda IM История версий

Miranda IM 0.10.14 добавлена: 26-04-2015
Miranda IM 0.9.29 добавлена: 29-08-2011
Miranda IM 0.9.0 Beta 4 добавлена: 16-08-2010
Miranda IM 0.9.0 Build 6 Alpha добавлена: 16-03-2010
Miranda IM 0.9.0 Alpha Build 6 добавлена: 03-03-2010




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