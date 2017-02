Bopup Observer 5.7.3 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Bopup Observer первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





Bopup Observer История версий

Bopup Observer 5.7.3 добавлена: 20-12-2016

Программа-клиент для приема зашифрованных сообщений и файлов, экстренных оповещений и уведомлений. Простая, легкая и удобная в использовании, данная программа может быть с успехом развернута как в малых локальных сетях, так и в сетевой инфраструктуре крупных организаций и позволяет решить задачу мгновенного уведомления пользователей находящихся на своих рабочих местах.Клиент поддерживает прием мгновенных сообщений содержащих гиперссылки, графические пиктограммы (эмоции, "смайлики"), форматированный текст, включая цвет и шрифт, а также файлы и документы от других пользователей. Вы также можете отправлять приоритетные сообщения или настроить Режим Подтверждения на центральном сервере передачи сообщений при котором программа автоматически всплывает при приеме сообщения и отображается поверх всех окон на Рабочем Столе до тех пор, пока пользователь не нажмет кнопку Подтвердить.Передача всех сообщений и файлов шифруется с помощью мощных криптоалгоритмов что делает общение защищенным и безопасным даже если сессия передачи данных установлена через Интернет. Информация не может быть утеряна в случае если сотрудник в настоящий момент недоступен для приема — центральный сервер сохраняет и автоматически перенаправляет все сообщения и документы адресату как только последний становится доступным.Удобный и логичный пользовательский интерфейс имеет ряд мастеров и автоматических подсказок которые позволяют пользователю войти в систему обмена сообщениями буквально в несколько нажатий мыши. Bopup Observer полностью поддерживает среды Terminal Server/Citrix и может быть использован одновременно несколькими сотрудниками работающими на одном и том же компьютере.Централизованная клиент-сервер архитектура предлагает мощные и гибкие средства для управления и контроля. Сервер ведет полную историю активностей сотрудников, историю сообщений и файлов, организует группы сотрудников, создает сообщения, которые отправляются в заданное время. Имеется поддержка Active Directory. Скачать Bopup Observer бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.This is recommended update that fixes application crash on Windows shutdown or version upgrade.Bopup Observerдобавлена: 07-10-2016Bopup Observerдобавлена: 24-08-2016Bopup Observerдобавлена: 10-03-2016Bopup Observerдобавлена: 11-08-2015