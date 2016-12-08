Bopup Observer 5.7.3 скачать бесплатно для Windows 7

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Bopup Observer 5.7.3 обновлено
Программа-клиент для приема зашифрованных сообщений и файлов, экстренных оповещений и уведомлений.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 4.5 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 4479

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, WinServer, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows 10, Windows 8, Windows Server 2012, Win Vista

Размер: 1.52 Мб

Версия от:

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Скачали:: 845

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Описание

Программа-клиент для приема зашифрованных сообщений и файлов, экстренных оповещений и уведомлений. Простая, легкая и удобная в использовании, данная программа может быть с успехом развернута как в малых локальных сетях, так и в сетевой инфраструктуре крупных организаций и позволяет решить задачу мгновенного уведомления пользователей находящихся на своих рабочих местах.
  
  Клиент поддерживает прием мгновенных сообщений содержащих гиперссылки, графические пиктограммы (эмоции, "смайлики"), форматированный текст, включая цвет и шрифт, а также файлы и документы от других пользователей. Вы также можете отправлять приоритетные сообщения или настроить Режим Подтверждения на центральном сервере передачи сообщений при котором программа автоматически всплывает при приеме сообщения и отображается поверх всех окон на Рабочем Столе до тех пор, пока пользователь не нажмет кнопку Подтвердить.
  
  Передача всех сообщений и файлов шифруется с помощью мощных криптоалгоритмов что делает общение защищенным и безопасным даже если сессия передачи данных установлена через Интернет. Информация не может быть утеряна в случае если сотрудник в настоящий момент недоступен для приема — центральный сервер сохраняет и автоматически перенаправляет все сообщения и документы адресату как только последний становится доступным.
  
  Удобный и логичный пользовательский интерфейс имеет ряд мастеров и автоматических подсказок которые позволяют пользователю войти в систему обмена сообщениями буквально в несколько нажатий мыши. Bopup Observer полностью поддерживает среды Terminal Server/Citrix и может быть использован одновременно несколькими сотрудниками работающими на одном и том же компьютере.
  
  Централизованная клиент-сервер архитектура предлагает мощные и гибкие средства для управления и контроля. Сервер ведет полную историю активностей сотрудников, историю сообщений и файлов, организует группы сотрудников, создает сообщения, которые отправляются в заданное время. Имеется поддержка Active Directory. Скачать Bopup Observer бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Bopup Observer (1.52 Мб)




Changes on the new version:
This is recommended update that fixes application crash on Windows shutdown or version upgrade.

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Bopup Observer История версий

Bopup Observer 5.7.3 добавлена: 20-12-2016
Bopup Observer 5.7.2 добавлена: 07-10-2016
Bopup Observer 5.7.1 добавлена: 24-08-2016
Bopup Observer 5.6.1 добавлена: 10-03-2016
Bopup Observer 5.5.3 добавлена: 11-08-2015




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