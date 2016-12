Bopup Messenger 6.7.3 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Bopup Messenger История версий

Bopup Messenger 6.7.3 добавлена: 06-03-2016

Программа-клиент для обмена зашифрованными сообщениями и файлами разработанная для применения как в локальных сетях так и масштабах объединенных сетей нескольких предприятий и организаций. Легкий и удобный в использовании, данный клиент отвечает большинству требований, которые предъявляются к программным пакетам расчитанных на использование в корпоративной среде.Вы можете легко объединить сотрудников из всех офисов и отделений организации в единую систему обмена сообщениями с возможностями отправки файлов, приоритетных сообщений с поддержкой гиперссылок, графических эмоций (пиктограммы, "смайлики") и форматирования текста сообщений, а также передавать важные документы с сервера конкректным пользователям. Программа позволяет настроить личный Список Контактов, который доступен пользователю из любого рабочего места и офиса, и позволяет видеть кто из контактов в данный момент на связи.Передача всех сообщений и файлов шифруется с помощью мощных криптоалгоритмов что делает общение защищенным и безопасным даже если сессия передачи данных установлена через Интернет. Информация не может быть утеряна в случае если сотрудник в настоящий момент недоступен для приема — центральный сервер сохраняет и автоматически перенаправляет все данные адресату как только он становится доступным.Удобный и логичный пользовательский интерфейс имеет ряд мастеров и автоматических подсказок которые позволяют пользователю войти в систему обмена сообщениями буквально в несколько нажатий мыши. Клиент полностью поддерживает среды Terminal Server/Citrix и может быть использован одновременно несколькими сотрудниками работающими на одном и том же компьютере. Поддерживается автоматическая установка версий и обновлений с сервера передачи сообщений.Централизованная клиент-сервер архитектура предлагает мощные и гибкие средства для управления и контроля. Сервер ведет полную историю сообщений и файлов, управляет группами и правами пользователей, поддерживает импорт записей из Active Directory Скачать Bopup Messenger бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Added new menu item to Messages called Mark all as read. Incoming automated away messages are shown with small text. Other improvements and minor fixes.Bopup Messengerдобавлена: 12-10-2015Bopup Messengerдобавлена: 28-07-2015Bopup Messengerдобавлена: 22-05-2015Bopup Messengerдобавлена: 20-04-2015