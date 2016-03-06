Bopup Messenger 6.7.3 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Программа-клиент для обмена зашифрованными сообщениями и файлами разработанная для применения как в локальных сетях так и масштабах объединенных сетей нескольких предприятий и организаций. Легкий и удобный в использовании, данный клиент отвечает большинству требований, которые предъявляются к программным пакетам расчитанных на использование в корпоративной среде.
Вы можете легко объединить сотрудников из всех офисов и отделений организации в единую систему обмена сообщениями с возможностями отправки файлов, приоритетных сообщений с поддержкой гиперссылок, графических эмоций (пиктограммы, "смайлики") и форматирования текста сообщений, а также передавать важные документы с сервера конкректным пользователям. Программа позволяет настроить личный Список Контактов, который доступен пользователю из любого рабочего места и офиса, и позволяет видеть кто из контактов в данный момент на связи.
Передача всех сообщений и файлов шифруется с помощью мощных криптоалгоритмов что делает общение защищенным и безопасным даже если сессия передачи данных установлена через Интернет. Информация не может быть утеряна в случае если сотрудник в настоящий момент недоступен для приема — центральный сервер сохраняет и автоматически перенаправляет все данные адресату как только он становится доступным.
Удобный и логичный пользовательский интерфейс имеет ряд мастеров и автоматических подсказок которые позволяют пользователю войти в систему обмена сообщениями буквально в несколько нажатий мыши. Клиент полностью поддерживает среды Terminal Server/Citrix и может быть использован одновременно несколькими сотрудниками работающими на одном и том же компьютере. Поддерживается автоматическая установка версий и обновлений с сервера передачи сообщений.
Централизованная клиент-сервер архитектура предлагает мощные и гибкие средства для управления и контроля. Сервер ведет полную историю сообщений и файлов, управляет группами и правами пользователей, поддерживает импорт записей из Active Directory Скачать Bopup Messenger бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
Added new menu item to Messages called Mark all as read. Incoming automated away messages are shown with small text. Other improvements and minor fixes.
Оценить программу
Комментарии.
Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Bopup Messenger первым.
Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)
Bopup Messenger
История версий
Bopup Messenger 6.7.3 добавлена: 06-03-2016
Bopup Messenger 6.6.2
добавлена: 12-10-2015
Bopup Messenger 6.5.6
добавлена: 28-07-2015
Bopup Messenger 6.5.5
добавлена: 22-05-2015
Bopup Messenger 6.5.3
добавлена: 20-04-2015