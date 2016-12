Bopup Communication Server 4.5.3 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Bopup Communication Server первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





Bopup Communication Server История версий

Bopup Communication Server 4.5.3 добавлена: 28-10-2016

Сервер для организации эффективной системы обмена мгновенными сообщениями и файлами в локальной сети офиса, инфраструктуре крупного предприятия или компании, включая передачу данных через Интернет. Быстрый в развертывании и легкий в использовании, данный продукт обладает мощными возможностями для контроля и управления всей системой обмена сообщениями и отвечает большинству корпоративных требований.Вы можете легко объединить сотрудников из всех других офисов и подразделений в единую систему обмена сообщениями и файлов с возможностью передачи приоритетных сообщений, поддержкой гиперссылок и графических эмоций (смайликов), форматирования текста сообщений, передачи документов. Сотрудники могут организовывать личные Списки Контактов, получать доступ к своим контактам из любого рабочего места и видеть кто из списка в настоящий момент доступен для общения.Передача сообщений и файлов шифруется с помощью мощных криптоалгоритмов, что делает общение безопасным и защищенным даже в том случае, если сессия обмена данными установлена через Интернет. Никакая информация не может быть утеряна даже если пользователь недоступен в настоящий момент — сервер сохраняет и автоматически перенаправляет все сообщения и переданные документы адресату.Продукт довольно прост в установке и имеет удобный пользовательский интерфейс с расширенной функциональностью для просмотра истории активностей пользователей, архива всех сообщений и файлов, поиска и вывода результатов на печать, а также назначения важных файлов и документов пользователям с сервера. Предоставляется информация о текущих активных соединениях и поддерживаются несколько режимов авторизации пользователей: Простая, Windows Authentication и имя/пароль.Централизованная клиент-сервер архитектура предоставляет мощные и гибкие средства для управления всей организованной системой обмена сообщений с созданием пользовательских групп, возможностью импорта учетных записей пользователей из Active Directory (LDAP) каталога. Скачать Bopup Communication Server бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Added support for IM clients for Mac OS and iOS platforms (currently in development stage). A lot of minor improvements and enhancements.Bopup Communication Serverдобавлена: 28-08-2016Bopup Communication Serverдобавлена: 06-03-2016Bopup Communication Serverдобавлена: 14-09-2015Bopup Communication Serverдобавлена: 20-04-2015