Bopup Communication Server 4.5.3 скачать бесплатно для Windows 7

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Bopup Communication Server 4.5.3
Центральный сервер для обмена мгновенными сообщениями и файлами

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 199 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 5870

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, WinServer, WinNT 4.x, Windows 8, Windows Server 2012, Win Vista

Размер: 113.10 Мб

Версия от:

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Скачали:: 1,653

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Описание

Сервер для организации эффективной системы обмена мгновенными сообщениями и файлами в локальной сети офиса, инфраструктуре крупного предприятия или компании, включая передачу данных через Интернет. Быстрый в развертывании и легкий в использовании, данный продукт обладает мощными возможностями для контроля и управления всей системой обмена сообщениями и отвечает большинству корпоративных требований.
  
  Вы можете легко объединить сотрудников из всех других офисов и подразделений в единую систему обмена сообщениями и файлов с возможностью передачи приоритетных сообщений, поддержкой гиперссылок и графических эмоций (смайликов), форматирования текста сообщений, передачи документов. Сотрудники могут организовывать личные Списки Контактов, получать доступ к своим контактам из любого рабочего места и видеть кто из списка в настоящий момент доступен для общения.
  
  Передача сообщений и файлов шифруется с помощью мощных криптоалгоритмов, что делает общение безопасным и защищенным даже в том случае, если сессия обмена данными установлена через Интернет. Никакая информация не может быть утеряна даже если пользователь недоступен в настоящий момент — сервер сохраняет и автоматически перенаправляет все сообщения и переданные документы адресату.
  
  Продукт довольно прост в установке и имеет удобный пользовательский интерфейс с расширенной функциональностью для просмотра истории активностей пользователей, архива всех сообщений и файлов, поиска и вывода результатов на печать, а также назначения важных файлов и документов пользователям с сервера. Предоставляется информация о текущих активных соединениях и поддерживаются несколько режимов авторизации пользователей: Простая, Windows Authentication и имя/пароль.
  
  Централизованная клиент-сервер архитектура предоставляет мощные и гибкие средства для управления всей организованной системой обмена сообщений с созданием пользовательских групп, возможностью импорта учетных записей пользователей из Active Directory (LDAP) каталога. Скачать Bopup Communication Server бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Bopup Communication Server (113.10 Мб)




Changes on the new version:
Added support for IM clients for Mac OS and iOS platforms (currently in development stage). A lot of minor improvements and enhancements.

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Bopup Communication Server История версий

Bopup Communication Server 4.5.3 добавлена: 28-10-2016
Bopup Communication Server 4.5.2 добавлена: 28-08-2016
Bopup Communication Server 4.4.3 добавлена: 06-03-2016
Bopup Communication Server 4.3.18 добавлена: 14-09-2015
Bopup Communication Server 4.3.14 добавлена: 20-04-2015




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