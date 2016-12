Abacre Retail Point of Sale 7.6 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Abacre Retail Point of Sale - это система управления розничным магазином и супермаркетом нового поколения. Это наиболее полное решение, отражающее практически все операции и жизненные циклы точки розничной торговли: принятие заказов, оплата, закупки, склад, управление персоналом. Пользовательский интерфейс тщательно оптимизирован для наиболее скоростного ввода заказов и для предотвращения от ошибочно введенных данных. Система может использована на нескольких компьютерах работающих в сети и содержит надежные и безопасные методы идентификации пользователей.Работает почти со всем повсеместно доступным аппаратным обеспечением: тактильные экраны, фискальные регистраторы, принтеры, дисплеи покупателя, денежные ящики, сканеры штрих-кода.Формы чеков могут легко настраиваться, также можно настроить программу на работу с любой валютой, налогами и форматами чисел. Можно принимать оплату наличными, кредитными картами или чеками.Для менеджеров, богатый набор отчетов отражает полную картину операций внутри ресторана и его жизненных циклов: продажи за заданный период, часы наибольшей загрузки, закрытие смены, операции по складу, наиболее активные работники, методы оплаты, и автоматическое исчисление налогов.Стандартизируя целый процесс управления розничным магазином, это программного обеспечение значительно позволяет значительно эффективнее использовать время и энергию Вашего персонала радикально улучшая Ваши продажи и прибыль.Это программное обеспечение легко в установке и не требует длительного обучения персонала при использовании. Очень доступные цены и высокое качество позволяют использовать систему в точках розничной торговли любых типов - от маленьких семейных магазинов с одним компьютером, до крупных магазинных сетей и супермаркетов. Скачать Abacre Retail Point of Sale бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Made speed optimizations for New Order and Orders window; added new Show More button option for Login window.