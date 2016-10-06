Abacre Retail Point of Sale 7.6 скачать бесплатно для Windows 7

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Abacre Retail Point of Sale 7.6
Достигните полного контроля над Вашим бизнесом с системой управления магазином

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 149.99 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 3702

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, WinServer, Win98, WinME, WinNT 4.x, Win95, Windows Tablet PC Edition 2005, Win Vista

Размер: 7.05 Мб

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Описание

Abacre Retail Point of Sale - это система управления розничным магазином и супермаркетом нового поколения. Это наиболее полное решение, отражающее практически все операции и жизненные циклы точки розничной торговли: принятие заказов, оплата, закупки, склад, управление персоналом. Пользовательский интерфейс тщательно оптимизирован для наиболее скоростного ввода заказов и для предотвращения от ошибочно введенных данных. Система может использована на нескольких компьютерах работающих в сети и содержит надежные и безопасные методы идентификации пользователей.
  
  Работает почти со всем повсеместно доступным аппаратным обеспечением: тактильные экраны, фискальные регистраторы, принтеры, дисплеи покупателя, денежные ящики, сканеры штрих-кода.
  
  Формы чеков могут легко настраиваться, также можно настроить программу на работу с любой валютой, налогами и форматами чисел. Можно принимать оплату наличными, кредитными картами или чеками.
  
  Для менеджеров, богатый набор отчетов отражает полную картину операций внутри ресторана и его жизненных циклов: продажи за заданный период, часы наибольшей загрузки, закрытие смены, операции по складу, наиболее активные работники, методы оплаты, и автоматическое исчисление налогов.
  
  Стандартизируя целый процесс управления розничным магазином, это программного обеспечение значительно позволяет значительно эффективнее использовать время и энергию Вашего персонала радикально улучшая Ваши продажи и прибыль.
  
  Это программное обеспечение легко в установке и не требует длительного обучения персонала при использовании. Очень доступные цены и высокое качество позволяют использовать систему в точках розничной торговли любых типов - от маленьких семейных магазинов с одним компьютером, до крупных магазинных сетей и супермаркетов. Скачать Abacre Retail Point of Sale бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Abacre Retail Point of Sale (7.05 Мб)




Changes on the new version:
Made speed optimizations for New Order and Orders window; added new Show More button option for Login window.

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Abacre Retail Point of Sale История версий

Abacre Retail Point of Sale 7.6 добавлена: 06-10-2016
Abacre Retail Point of Sale 7.5 добавлена: 27-09-2016
Abacre Retail Point of Sale 7.3 добавлена: 12-07-2016
Abacre Retail Point of Sale 7.1 добавлена: 25-04-2016
Abacre Retail Point of Sale 7.0 добавлена: 29-03-2016




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