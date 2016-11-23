Abacre Restaurant Point of Sale 8.8 скачать бесплатно для Windows 7

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Abacre Restaurant Point of Sale 8.8 обновлено
Достигните полного контроля над Вашим бизнесом с системой управления рестораном

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 149.99 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 5008

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, WinServer, Win98, WinME, WinNT 4.x, Win95, Windows Tablet PC Edition 2005, Win Vista

Размер: 7.36 Мб

Версия от:

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Скачали:: 1,027

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Описание

Abacre Restaurant Point of Sale - это система управления рестораном нового поколения. Это наиболее полное решение, отражающее практически все операции и жизненные циклы ресторана, начиная с принятия заказа и оканчивая приемом платежей и составлением налоговых отчетов. Пользовательский интерфейс тщательно оптимизирован для наиболее скоростного ввода заказов и для предотвращения от ошибочно введенных данных. Система может использована на нескольких компьютерах работающих в сети и содержит надежные и безопасные методы идентификации пользователей.
  
  Формы чеков могут легко настраиваться, также можно настроить программу на работу с любой валютой, налогами и системами чаевых. Можно принимать оплату наличными, кредитными картами или чеками.
  
  Для менеджеров, богатый набор отчетов отражает полную картину операций внутри ресторана и его жизненных циклов: потребление меню, частоту принятия заказов, часы наибольшей загрузки ресторана, наиболее активные работники, методы оплаты, и автоматическое исчисление налогов.
  
  Для официантов, стандартизируя целый процесс управления рестораном, это программного обеспечение значительно улучшает время обслуживания клиентов.
  
  Это программное обеспечение легко в установке и не требует длительного обучения персонала при использовании. Очень доступные цены и высокое качество позволяют использовать систему в ресторанах любых типов - от маленьких семейных ресторанов, до крупных ресторанных сетей. Скачать Abacre Restaurant Point of Sale бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Abacre Restaurant Point of Sale (7.36 Мб)




Changes on the new version:
Added new line display configuration parameters and new item search options.

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Abacre Restaurant Point of Sale История версий

Abacre Restaurant Point of Sale 8.8 добавлена: 23-11-2016
Abacre Restaurant Point of Sale 8.7 добавлена: 27-10-2016
Abacre Restaurant Point of Sale 8.6 добавлена: 01-10-2016
Abacre Restaurant Point of Sale 8.5 добавлена: 26-08-2016
Abacre Restaurant Point of Sale 8.4 добавлена: 28-07-2016




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