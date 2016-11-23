Abacre Restaurant Point of Sale 8.8 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Abacre Restaurant Point of Sale - это система управления рестораном нового поколения. Это наиболее полное решение, отражающее практически все операции и жизненные циклы ресторана, начиная с принятия заказа и оканчивая приемом платежей и составлением налоговых отчетов. Пользовательский интерфейс тщательно оптимизирован для наиболее скоростного ввода заказов и для предотвращения от ошибочно введенных данных. Система может использована на нескольких компьютерах работающих в сети и содержит надежные и безопасные методы идентификации пользователей.
Формы чеков могут легко настраиваться, также можно настроить программу на работу с любой валютой, налогами и системами чаевых. Можно принимать оплату наличными, кредитными картами или чеками.
Для менеджеров, богатый набор отчетов отражает полную картину операций внутри ресторана и его жизненных циклов: потребление меню, частоту принятия заказов, часы наибольшей загрузки ресторана, наиболее активные работники, методы оплаты, и автоматическое исчисление налогов.
Для официантов, стандартизируя целый процесс управления рестораном, это программного обеспечение значительно улучшает время обслуживания клиентов.
Это программное обеспечение легко в установке и не требует длительного обучения персонала при использовании. Очень доступные цены и высокое качество позволяют использовать систему в ресторанах любых типов - от маленьких семейных ресторанов, до крупных ресторанных сетей. Скачать Abacre Restaurant Point of Sale бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
Added new line display configuration parameters and new item search options.
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Abacre Restaurant Point of Sale
История версий
Abacre Restaurant Point of Sale 8.8 добавлена: 23-11-2016
Abacre Restaurant Point of Sale 8.7
добавлена: 27-10-2016
Abacre Restaurant Point of Sale 8.6
добавлена: 01-10-2016
Abacre Restaurant Point of Sale 8.5
добавлена: 26-08-2016
Abacre Restaurant Point of Sale 8.4
добавлена: 28-07-2016