Abacre Restaurant Point of Sale 8.8 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Abacre Restaurant Point of Sale первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





Abacre Restaurant Point of Sale История версий

Abacre Restaurant Point of Sale 8.8 добавлена: 23-11-2016

Abacre Restaurant Point of Sale - это система управления рестораном нового поколения. Это наиболее полное решение, отражающее практически все операции и жизненные циклы ресторана, начиная с принятия заказа и оканчивая приемом платежей и составлением налоговых отчетов. Пользовательский интерфейс тщательно оптимизирован для наиболее скоростного ввода заказов и для предотвращения от ошибочно введенных данных. Система может использована на нескольких компьютерах работающих в сети и содержит надежные и безопасные методы идентификации пользователей.Формы чеков могут легко настраиваться, также можно настроить программу на работу с любой валютой, налогами и системами чаевых. Можно принимать оплату наличными, кредитными картами или чеками.Для менеджеров, богатый набор отчетов отражает полную картину операций внутри ресторана и его жизненных циклов: потребление меню, частоту принятия заказов, часы наибольшей загрузки ресторана, наиболее активные работники, методы оплаты, и автоматическое исчисление налогов.Для официантов, стандартизируя целый процесс управления рестораном, это программного обеспечение значительно улучшает время обслуживания клиентов.Это программное обеспечение легко в установке и не требует длительного обучения персонала при использовании. Очень доступные цены и высокое качество позволяют использовать систему в ресторанах любых типов - от маленьких семейных ресторанов, до крупных ресторанных сетей. Скачать Abacre Restaurant Point of Sale бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Added new line display configuration parameters and new item search options.Abacre Restaurant Point of Saleдобавлена: 27-10-2016Abacre Restaurant Point of Saleдобавлена: 01-10-2016Abacre Restaurant Point of Saleдобавлена: 26-08-2016Abacre Restaurant Point of Saleдобавлена: 28-07-2016