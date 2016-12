WorkTime 7.22 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

WorkTime - программа предназначена для организации своего рабочего времени. Программа осуществит мониторинг потраченного на работу за компьютером времени, собирёт всевозможную статистику: сколько работаете; утилиты, которыми пользуетесь; офисные документы, которые редактируете; вебсайты, которые вы посещаете; и время, потраченное на эти события.WorkTime is a versatile project tracker that surveys the time you spent working with your PC.WorkTime launched on Windows start gathers statistics about projects you worked with, running programs, documents you open, web-sites you visited and time you spent for every of these tasks.WorkTime displays various statistics such as: total working time, working time for a period, time spent running some program, document or user-defined program group (Work, Internet, Games, etc).WorkTime offers Network logging - gathering statistics on network computers, Spy Mode - surveying usage of your computer in completely hidden state. Скачать WorkTime бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.major updateWorkTimeдобавлена: 31-10-2012WorkTimeдобавлена: 10-08-2012WorkTimeдобавлена: 12-03-2012WorkTimeдобавлена: 22-01-2011