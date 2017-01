EssentialPIM 6.53 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

EssentialPIM История версий

EssentialPIM 6.53 добавлена: 13-07-2015

Фирма AstonSoft выпустила функциональный электронный органайзер EssentialPIM. Эта программа, в отличие от аналогов, предлагает возможность полноценной синхронизации как с Android-устройствами, так и с iOS-гаджетами.По заявлениям разработчиков, EssentialPIM способен успешно заменить более мощный и популярный среди корпоративных клиентов продукт Microsoft Outlook. Также мобильная утилита гарантирует эффективную организацию любых запланированных мероприятий. Как и все органайзеры, приложение EssentialPIM может управлять календарями, почтовыми ящиками, контактами, паролями и заметками.Следует подчеркнуть, что пользователям доступна не только портативная версия, но и мобильная версия инструмента. Помимо того, EssentialPIM умеет одновременно взаимодействовать с множеством SMTP-серверов, использующихся для отправки писем. Еще в пакете предусмотрена возможность настройки неограниченного числа почтовых аккаунтов, что позволит владельцам портативных девайсов работать с несколькими сервисами в одном удобном интерфейсе.Пользовательский интерфейс EssentialPIM обеспечивает быстрое открытие любых диалогов, то есть практически все окна функционируют независимо от основных компонентов приложения. Чтобы упростить навигацию по перечню контактов, производитель интегрировал эксклюзивную панель со специальным алфавитным указателем. А средства выделения уведомлений звездочками значительно ускоряют сортировку писем, не требующих мгновенного прочтения.Также в утилиту EssentialPIM встроен ряд вспомогательных функций, недоступных в обычных органайзерах. К примеру, в приложении реализован обширный набор полезных шаблонов, необходимых для создания перечня приглашений и заданий, в том числе инструменты для однонаправленной синхронизации со сторонними информационными менеджерами. Скачать EssentialPIM бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Added: Readiness for Windows 10 Fixed: Quick search in Notes Fixed: Issue with saving mail as draft Fixed: Text drag and drop in Notes Fixed: Problem with Mail preview window on systems with DPI set over 100% Fixed: Couple of iCloud sync errors Fixed: Chinese encoding related issues in MailEssentialPIMдобавлена: 19-06-2015EssentialPIMдобавлена: 27-05-2015EssentialPIMдобавлена: 14-04-2015EssentialPIMдобавлена: 07-02-2015