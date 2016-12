EssentialPIM Pro 6.55 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе EssentialPIM Pro первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





EssentialPIM Pro История версий

EssentialPIM Pro 6.55 добавлена: 04-10-2015

EssentialPIM- это комплексный менеджер персональной информации, отличающийся продуманным интерфейсом и обилием функций. Включает в себя средства для работы с календарем, списком задач, заметками, электронной почтой и контактами. Среди особенностей- широкие возможности для печати, импорта и экспорта информации, возможность запуска с переносных USB накопителей (включая U3 SmartDrive- сертифицированную версию), синхронизация с карманными компьютерами и смартфонами работающими под управлением WindowsMobile, PalmOS. Синххронизация с MS Outlook и Google календарём. Скачать EssentialPIM Pro бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Improved: The way the Related Items tab works for email messages and notes Improved: Android synchronization Improved: Search and Replace feature in Notes Improved: Undo/Redo actions in Calendar, To Do, Passwords Fixed: EPIM Cloud synchronization errorEssentialPIM Proдобавлена: 13-08-2015EssentialPIM Proдобавлена: 20-07-2015EssentialPIM Proдобавлена: 08-06-2015EssentialPIM Proдобавлена: 26-05-2015