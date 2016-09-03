C-Organizer 6.1 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
C-Organizer - красивый и удобный персональный информационный менеджер. Эта программа поможет Вам организовать и спланировать Вашу работу и личную жизнь. Это планировщик, адресная книга, менеджер паролей и закладок, записная книжка, объединенные в одну мощную и удобную программу.
Красивый и тщательно продуманный интерфейс программы делает работу с приложением легкой и приятной.
Встроенный планировщик позволяет создавать списки дел на день, что значительно облегчает распределение нагрузки и отслеживание выполнения ежедневных задач. Гибкая настройка повторения задач делает планирование легким и удобным. Встроенная система оповещения всегда вовремя напомнит Вам о сроках выполнения задач и днях рождения. Есть возможность защиты базы данных C-Organizer паролем для ограничения доступа к Вашей персональной информации.
Адресная книга программы имеет возможность хранения фотографий и настраиваемую структуру базы данных. Вы можете самостоятельно добавить в структуру записи необходимые Вам реквизиты.
Заметки в C-Organizer поддерживают RTF формат, вставку картинок, таблиц, гиперссылок на страницы в интернет, внешние файлы и любые записи в базе данных. Таким образом, Вы можете создавать документы, подобные документам MS Word.
Начиная с версии 3.1 C-Organizer поддерживает шаблоны печати. Теперь возможно печатать отчеты используя предустановленные шаблоны C-Organizer.
Также в новой версии возможно РЕДАКТИРОВАТЬ отчет перед печатью, сохранять отчет в RTF или HTML файл!
Кроме того, C-Organizer имеет гибкую систему сортировки, возможность импорта и экспорта записей, автоматически интегрируется с почтовым клиентом и web браузером, установленным на Вашем компьютере.
Сохраните всю Вашу важную информацию при помощи этой быстрой, удобной и легкой в использовании программы! Скачать C-Organizer бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
We've added the Auto Correction options
Auto Correction now works correctly and in the text editor
"Mark as completed" feature now will toggle between completed/uncompleted entry state
Improved text editor engine
Improved unicode support
Now C-Organizer supports 5 new color schemes
and more...
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C-Organizer
История версий
C-Organizer 6.1 добавлена: 03-09-2016
C-Organizer 6.0
добавлена: 25-05-2016
C-Organizer 5.1.1
добавлена: 05-11-2015
C-Organizer 5.1
добавлена: 16-07-2015
C-Organizer 5.0.2
добавлена: 20-02-2015