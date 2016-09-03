C-Organizer 6.1 скачать бесплатно для Windows 7

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C-Organizer 6.1
Красивый и элегантный органайзер с хорошо продуманным и удобным интерфейсом

Общая оценка:

(5) голосов:1
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 29.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 2693

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Win Vista

Размер: 22.54 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 733

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Описание

C-Organizer - красивый и удобный персональный информационный менеджер. Эта программа поможет Вам организовать и спланировать Вашу работу и личную жизнь. Это планировщик, адресная книга, менеджер паролей и закладок, записная книжка, объединенные в одну мощную и удобную программу.
  Красивый и тщательно продуманный интерфейс программы делает работу с приложением легкой и приятной.
  Встроенный планировщик позволяет создавать списки дел на день, что значительно облегчает распределение нагрузки и отслеживание выполнения ежедневных задач. Гибкая настройка повторения задач делает планирование легким и удобным. Встроенная система оповещения всегда вовремя напомнит Вам о сроках выполнения задач и днях рождения. Есть возможность защиты базы данных C-Organizer паролем для ограничения доступа к Вашей персональной информации.
  Адресная книга программы имеет возможность хранения фотографий и настраиваемую структуру базы данных. Вы можете самостоятельно добавить в структуру записи необходимые Вам реквизиты.
  Заметки в C-Organizer поддерживают RTF формат, вставку картинок, таблиц, гиперссылок на страницы в интернет, внешние файлы и любые записи в базе данных. Таким образом, Вы можете создавать документы, подобные документам MS Word.
  Начиная с версии 3.1 C-Organizer поддерживает шаблоны печати. Теперь возможно печатать отчеты используя предустановленные шаблоны C-Organizer.
  Также в новой версии возможно РЕДАКТИРОВАТЬ отчет перед печатью, сохранять отчет в RTF или HTML файл!
  Кроме того, C-Organizer имеет гибкую систему сортировки, возможность импорта и экспорта записей, автоматически интегрируется с почтовым клиентом и web браузером, установленным на Вашем компьютере.
  Сохраните всю Вашу важную информацию при помощи этой быстрой, удобной и легкой в использовании программы! Скачать C-Organizer бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать C-Organizer (22.54 Мб)




Changes on the new version:
We've added the Auto Correction options Auto Correction now works correctly and in the text editor "Mark as completed" feature now will toggle between completed/uncompleted entry state Improved text editor engine Improved unicode support Now C-Organizer supports 5 new color schemes and more...

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C-Organizer История версий

C-Organizer 6.1 добавлена: 03-09-2016
C-Organizer 6.0 добавлена: 25-05-2016
C-Organizer 5.1.1 добавлена: 05-11-2015
C-Organizer 5.1 добавлена: 16-07-2015
C-Organizer 5.0.2 добавлена: 20-02-2015




Похожие теги:

    органайзер          напоминатель          планировщик          адресная книга          пароли          закладки          заметки      

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