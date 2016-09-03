C-Organizer 6.1 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе C-Organizer первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





C-Organizer История версий

C-Organizer 6.1 добавлена: 03-09-2016

C-Organizer - красивый и удобный персональный информационный менеджер. Эта программа поможет Вам организовать и спланировать Вашу работу и личную жизнь. Это планировщик, адресная книга, менеджер паролей и закладок, записная книжка, объединенные в одну мощную и удобную программу.Красивый и тщательно продуманный интерфейс программы делает работу с приложением легкой и приятной.Встроенный планировщик позволяет создавать списки дел на день, что значительно облегчает распределение нагрузки и отслеживание выполнения ежедневных задач. Гибкая настройка повторения задач делает планирование легким и удобным. Встроенная система оповещения всегда вовремя напомнит Вам о сроках выполнения задач и днях рождения. Есть возможность защиты базы данных C-Organizer паролем для ограничения доступа к Вашей персональной информации.Адресная книга программы имеет возможность хранения фотографий и настраиваемую структуру базы данных. Вы можете самостоятельно добавить в структуру записи необходимые Вам реквизиты.Заметки в C-Organizer поддерживают RTF формат, вставку картинок, таблиц, гиперссылок на страницы в интернет, внешние файлы и любые записи в базе данных. Таким образом, Вы можете создавать документы, подобные документам MS Word.Начиная с версии 3.1 C-Organizer поддерживает шаблоны печати. Теперь возможно печатать отчеты используя предустановленные шаблоны C-Organizer.Также в новой версии возможно РЕДАКТИРОВАТЬ отчет перед печатью, сохранять отчет в RTF или HTML файл!Кроме того, C-Organizer имеет гибкую систему сортировки, возможность импорта и экспорта записей, автоматически интегрируется с почтовым клиентом и web браузером, установленным на Вашем компьютере.Сохраните всю Вашу важную информацию при помощи этой быстрой, удобной и легкой в использовании программы! Скачать C-Organizer бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.We've added the Auto Correction options Auto Correction now works correctly and in the text editor "Mark as completed" feature now will toggle between completed/uncompleted entry state Improved text editor engine Improved unicode support Now C-Organizer supports 5 new color schemes and more...C-Organizerдобавлена: 25-05-2016C-Organizerдобавлена: 05-11-2015C-Organizerдобавлена: 16-07-2015C-Organizerдобавлена: 20-02-2015