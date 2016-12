C-Organizer Pro 6.1 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

C-Organizer Pro История версий

C-Organizer Pro 6.1 добавлена: 30-08-2016

C-Organizer Professional - красивый и мощный персональный информационный менеджер. Эта программа поможет Вам организовать и спланировать Вашу работу и личную жизнь. Это планировщик, адресная книга, менеджер паролей и закладок, записная книжка и календарь событий, объединенные в одну мощную и удобную программу. C-Organizer поддерживает работу с базой данных в локальной сети.Тщательно продуманный интерфейс программы делает работу с приложением легкой и приятной.Встроенный планировщик позволяет создавать списки дел на день, что значительно облегчает распределение нагрузки и отслеживание выполнения ежедневных задач. Кроме того, существует возможность создания глобальных списков задач (ToDo lists) и объединения этих записей в группы. Гибкая настройка повторения задач делает планирование легким и удобным. Встроенная система оповещения всегда вовремя напомнит Вам о сроках выполнения задач, днях рождения и праздниках. Настройки программы позволяют показывать уведомления на экране компьютера или отправлять их по электронной почте. Есть возможность защиты базы данных C-Organizer паролем и шифрованием для ограничения доступа к Вашей персональной информации.Адресная книга программы имеет возможность хранения фотографий и настраиваемую структуру базы данных. Вы можете самостоятельно добавить в структуру записи необходимые Вам реквизиты. Для вашего удобства в программе реализована возможность сохранения структур как шаблонов для последующего использования при создании записей.Заметки в C-Organizer поддерживают RTF форматирование, вставку картинок, таблиц, гиперссылок на страницы в интернет, внешние файлы и любые записи в базе данных.Кроме того, C-Organizer имеет гибкую систему сортировки, возможность импорта и экспорта записей, автоматически интегрируется с почтовым клиентом и web браузером, установленным на Вашем компьютере.Сохраните всю Вашу важную информацию при помощи этой быстрой, удобной и легкой в использовании программы… Скачать C-Organizer Pro бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.Auto Correction options for spell checker Auto Correction now works correctly and in the text editor "Mark as completed" feature now will toggle between completed/uncompleted entry state All attached picture files will be shown as thumbnail, not as a picture icon 5 new color schemes and more.C-Organizer Proдобавлена: 23-05-2016C-Organizer Proдобавлена: 10-11-2015C-Organizer Proдобавлена: 03-06-2015C-Organizer Proдобавлена: 18-02-2015