Aml Pages 9.77b2677 скачать бесплатно для Windows 7

Каталогизатор или записная книжка? Программа Aml Pages

Описание

Aml Pages История версий

Aml Pages 9.77b2677 добавлена: 17-01-2017

Aml Pages – это и записная книжка, блокнот и каталогизатор в одном лице. В ней нам можно хранить любую информацию, например: личные пометки, электронные адреса, пароли, документы, фрагменты любимых сайтов и изображения.Рассмотрим все возможности этого замечательного приложения!- Встроенный текстовый редактор с возможностью вставки изображений, таблиц. Сохраняются метки и форматирование.- Система поиска с выбором областей и использованием массы дополнительных настроек.- Защита необходимых данных паролем.- Панель Aml Pages способна управлять окнами открытых приложений, сохранять страницы web из популярных браузеров, а также копировать тексты. Поддерживаются программы: MS Office, Outlook, OpenOffice, The Bat, Internet Explorer, Opera, FireFox, Google Chrome, Safari.- Подсветка текста в Delphi, C++, Java, Perl, HTML, WTL и почте.- Поддержка компрессии.- Возможность подключения плагинов: проверка орфографии, резервное копирование, сохранение документов в формат CHM.В новой версии появилось:- отображение состояния закладок;- подключение фильтров;- в меню тэгов добавлена система подсказок;- встроенный плагин, позволяющий управлять расположением панели Aml Pages;- изменение тэгов не возможно, пока используется режим «для чтения»;- в незарегистрированной версии увеличен период бесплатной работы;- исправлено падение приложения при просмотре шаблонов текста;- иконка фильтров доступна в меню и т.д.Интерфейс на русском языке, возможность установки на операционные системы Windows XP/Vista/7, вот только имеется сорокадневный пробный период использования, после которого необходимо подумать о регистрации.Aml Pages это развитый органайзер для оперативных записей, ведения дневников, каталогов и тому подобных записей. Если Вы часто что-то "записываете на манжетах", сохраняете на потом, откладываете на завтра - то Aml Pages, то что Вам нужно. Aml Pages - это оперативный блокнот, который идеально подходит, когда нужно записать нечто важное, записать быстро, без запуска громоздких приложений - и все записанное ни в коем случае не потярять в море подобных данных.Среди основных возможностей Aml Pages можно перечислить следующие:Иерархическая структура разделов в документах пользователя.Поддержка как простого, так и текста с форматированием.Сохранение в разделах текста рисунков и объектов OLE.Встроенные веб страницы.Плавающие листочки (заметки, стики) как неотделимая часть документа.Установка паролей на документы и шифрование отдельных разделов по паролю пользователя.Мощные возможности поиска как в любой части документа, так и в целых множествах документов на диске.Развитые возможности создания копий и автоматического резервного копирования.Синтаксическая подсветка любых языков программирования и форматов данных.Автотекст, для вставки часто используемых выражений и тегов.Поддержка как внешних, так и внутренних, между разделами, гиперссылок.Встроенный алгоритм упаковки данных на лету, при сохранении документа.Категории страниц, значки разделов и настройки цветов отдельные для каждого раздела.Множество плагинов Aml Pages, расширяющих и дополняющих основную программу.Удобный и настраиваемый пользовательский интерфейс.Интеграция с веб браузером и электронной почтой.Компактные документы и небольшой размер самой программы.Максимальная независимость от версии Windows и мощности компьютера. Скачать Aml Pages бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.added: command "Paste Hyperlink from Clipboard" (see menu Edit); added: resize of pictures of text editor; added: new filter of node "Latest 10 (changed only)"; added: new menu command "Send To Where As ZIP-archive"; added: new command "Only Checked" in text templates editor;Aml Pagesдобавлена: 18-12-2016Aml Pagesдобавлена: 07-12-2016Aml Pagesдобавлена: 01-12-2016Aml Pagesдобавлена: 24-11-2016