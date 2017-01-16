Aml Pages 9.77b2677 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Бизнес Органайзеры и календари Aml Pages   
Aml Pages 9.77b2677 обновлено
Органайзер для оперативных записей, дневников

Общая оценка:

(5) голосов:3
Пользователи:

голосов:1
Посетители:

голосов:2

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 29.00 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 7709

ОС: Win2000, WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows 8, Windows 10, WinServer, WinOther, Windows2000, Windows2003, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008r2, Windows Server 2012, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Editi

Размер: 4.30 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 1,501

Полная информация>>

Скриншоты
Aml Pages 9.77b2677 скриншот

Скриншоты
Мы нуждаемся в вашем мнении!
Написать отзыв!


Каталогизатор или записная книжка? Программа Aml Pages

Aml Pages – это и записная книжка, блокнот и каталогизатор в одном лице. В ней нам можно хранить любую информацию, например: личные пометки, электронные адреса, пароли, документы, фрагменты любимых сайтов и изображения.

Рассмотрим все возможности этого замечательного приложения!
- Встроенный текстовый редактор с возможностью вставки изображений, таблиц. Сохраняются метки и форматирование.
- Система поиска с выбором областей и использованием массы дополнительных настроек.
- Защита необходимых данных паролем.
- Панель Aml Pages способна управлять окнами открытых приложений, сохранять страницы web из популярных браузеров, а также копировать тексты. Поддерживаются программы: MS Office, Outlook, OpenOffice, The Bat, Internet Explorer, Opera, FireFox, Google Chrome, Safari.
- Подсветка текста в Delphi, C++, Java, Perl, HTML, WTL и почте.
- Поддержка компрессии.
- Возможность подключения плагинов: проверка орфографии, резервное копирование, сохранение документов в формат CHM.

В новой версии появилось:
- отображение состояния закладок;
- подключение фильтров;
- в меню тэгов добавлена система подсказок;
- встроенный плагин, позволяющий управлять расположением панели Aml Pages;
- изменение тэгов не возможно, пока используется режим «для чтения»;
- в незарегистрированной версии увеличен период бесплатной работы;
- исправлено падение приложения при просмотре шаблонов текста;
- иконка фильтров доступна в меню и т.д.

Интерфейс на русском языке, возможность установки на операционные системы Windows XP/Vista/7, вот только имеется сорокадневный пробный период использования, после которого необходимо подумать о регистрации.
Обзор версии 9.36 Build 2302 от: 19-07-2012 Copyright © NewestSoft.com
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.

Описание

Aml Pages это развитый органайзер для оперативных записей, ведения дневников, каталогов и тому подобных записей. Если Вы часто что-то "записываете на манжетах", сохраняете на потом, откладываете на завтра - то Aml Pages, то что Вам нужно. Aml Pages - это оперативный блокнот, который идеально подходит, когда нужно записать нечто важное, записать быстро, без запуска громоздких приложений - и все записанное ни в коем случае не потярять в море подобных данных.
  Среди основных возможностей Aml Pages можно перечислить следующие:
  Иерархическая структура разделов в документах пользователя.
  Поддержка как простого, так и текста с форматированием.
  Сохранение в разделах текста рисунков и объектов OLE.
  Встроенные веб страницы.
  Плавающие листочки (заметки, стики) как неотделимая часть документа.
  Установка паролей на документы и шифрование отдельных разделов по паролю пользователя.
  Мощные возможности поиска как в любой части документа, так и в целых множествах документов на диске.
  Развитые возможности создания копий и автоматического резервного копирования.
  Синтаксическая подсветка любых языков программирования и форматов данных.
  Автотекст, для вставки часто используемых выражений и тегов.
  Поддержка как внешних, так и внутренних, между разделами, гиперссылок.
  Встроенный алгоритм упаковки данных на лету, при сохранении документа.
  Категории страниц, значки разделов и настройки цветов отдельные для каждого раздела.
  Множество плагинов Aml Pages, расширяющих и дополняющих основную программу.
  Удобный и настраиваемый пользовательский интерфейс.
  Интеграция с веб браузером и электронной почтой.
  Компактные документы и небольшой размер самой программы.
  Максимальная независимость от версии Windows и мощности компьютера. Скачать Aml Pages бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Aml Pages (4.30 Мб)




Changes on the new version:
added: command "Paste Hyperlink from Clipboard" (see menu Edit); added: resize of pictures of text editor; added: new filter of node "Latest 10 (changed only)"; added: new menu command "Send To Where As ZIP-archive"; added: new command "Only Checked" in text templates editor;

Оценить программу

  

Комментарии.

Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Aml Pages первым.

Добавить Комментарий.

(Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)

Имя:*
E-mail:*
Комментарий:*
Капча:*
catcha




Aml Pages История версий

Aml Pages 9.77b2677 добавлена: 17-01-2017
Aml Pages 9.76b2673 добавлена: 18-12-2016
Aml Pages 9.76b2672 добавлена: 07-12-2016
Aml Pages 9.76b2670 добавлена: 01-12-2016
Aml Pages 9.76b2699 добавлена: 24-11-2016




Похожие теги:

    Aml Pages          древовидный          блокнот          электронный органайзер          outliner          аутлайнер          записная книжка          шифрование          пароли          сохранение веб страниц          CHM          Таблицы          Сохранение текста          Персональный информационный менеджер      

Похожие программы:

EssentialPIM Pro 6.55 скриншот EssentialPIM Pro 6.55
Комплексный и удобный менеджер персональной информации
- Shareware | 1,845 Скачали
C-Organizer Pro 6.1 скриншот C-Organizer Pro 6.1
Красивый и мощный органайзер с хорошо продуманным и удобным интерфейсом
- Shareware | 2,443 Скачали
Actual Reminder 3.0.9 + Weather скриншот Actual Reminder 3.0.9 + Weather
Говорящая программа-календарь, органайзер с выводом на печать, прогноз погоды!
- Shareware | 2,444 Скачали
Extra-Organizer 3.32
Многофункциональный органайзер: планировщик, телефонный справочник, заметки.
- Shareware | 1,893 Скачали
Microsoft Money 2008 17.0 скриншот Microsoft Money 2008 17.0
Microsoft Money 2008 - мощная программа управления личными финансами.
- Trial | 2,828 Скачали

Получить кнопку для сайта

Чтобы создать обратную ссылку на страницу с программой Aml Pages, скопируйте приведенный ниже код и вставьте его на свою страницу. За каждого прошедшего по данной ссылке посетителя Aml Pages получит 10 баллов рейтинга.

Example:
    


Популярные загрузки

1.

Google Chrome
Скачали: 1,819,623

2.

Skype
Скачали: 706,105

3.

Google Earth
Скачали: 693,964

4.

Opera Browser
Скачали: 665,758

5.

Avast! Free Antivirus
Скачали: 611,375

6.

DirectX
Скачали: 546,969

7.

Adobe Flash Player
Скачали: 509,742

8.

Internet Explorer
Скачали: 441,864

9.

Mozilla Firefox
Скачали: 338,487

10.

Nero 8
Скачали: 296,616

11.

ESET NOD32 Antivirus
Скачали: 268,901

12.

Nero 9
Скачали: 266,973

13.

Windows 7
Скачали: 234,532

14.

Virtual DJ
Скачали: 209,277

15.

Microsoft Office 2013
Скачали: 198,971

Оценка редактора
Параметры
  • Currently 4/5.
Интерфейс
  • Currently 3/5.
Стабильность
  • Currently 4/5.
Практичность
  • Currently 4/5.
4 / 5
Очень хорошо

Время загрузки
56K
10m 29s
64K
9m 10s
128K
4m 35s
768K
38s
1.44M
24s



Ваш браузер: Ccbot 3.0
Повысьте скорость работы сайта,
установив современный браузер!


Rambler's Top100
Copyright (c) 2002-2013 NewestSoft.com. All rights reserved.