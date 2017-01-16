Aml Pages 9.77b2677 скачать бесплатно для Windows 7

Каталогизатор или записная книжка? Программа Aml Pages
Aml Pages – это и записная книжка, блокнот и каталогизатор в одном лице. В ней нам можно хранить любую информацию, например: личные пометки, электронные адреса, пароли, документы, фрагменты любимых сайтов и изображения.
Рассмотрим все возможности этого замечательного приложения!
- Встроенный текстовый редактор с возможностью вставки изображений, таблиц. Сохраняются метки и форматирование.
- Система поиска с выбором областей и использованием массы дополнительных настроек.
- Защита необходимых данных паролем.
- Панель Aml Pages способна управлять окнами открытых приложений, сохранять страницы web из популярных браузеров, а также копировать тексты. Поддерживаются программы: MS Office, Outlook, OpenOffice, The Bat, Internet Explorer, Opera, FireFox, Google Chrome, Safari.
- Подсветка текста в Delphi, C++, Java, Perl, HTML, WTL и почте.
- Поддержка компрессии.
- Возможность подключения плагинов: проверка орфографии, резервное копирование, сохранение документов в формат CHM.
В новой версии появилось:
- отображение состояния закладок;
- подключение фильтров;
- в меню тэгов добавлена система подсказок;
- встроенный плагин, позволяющий управлять расположением панели Aml Pages;
- изменение тэгов не возможно, пока используется режим «для чтения»;
- в незарегистрированной версии увеличен период бесплатной работы;
- исправлено падение приложения при просмотре шаблонов текста;
- иконка фильтров доступна в меню и т.д.
Интерфейс на русском языке, возможность установки на операционные системы Windows XP/Vista/7, вот только имеется сорокадневный пробный период использования, после которого необходимо подумать о регистрации.
Обзор версии 9.36 Build 2302 от: 19-07-2012 Copyright © NewestSoft.com
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.
Описание
Aml Pages это развитый органайзер для оперативных записей, ведения дневников, каталогов и тому подобных записей. Если Вы часто что-то "записываете на манжетах", сохраняете на потом, откладываете на завтра - то Aml Pages, то что Вам нужно. Aml Pages - это оперативный блокнот, который идеально подходит, когда нужно записать нечто важное, записать быстро, без запуска громоздких приложений - и все записанное ни в коем случае не потярять в море подобных данных.
Среди основных возможностей Aml Pages можно перечислить следующие:
Иерархическая структура разделов в документах пользователя.
Поддержка как простого, так и текста с форматированием.
Сохранение в разделах текста рисунков и объектов OLE.
Встроенные веб страницы.
Плавающие листочки (заметки, стики) как неотделимая часть документа.
Установка паролей на документы и шифрование отдельных разделов по паролю пользователя.
Мощные возможности поиска как в любой части документа, так и в целых множествах документов на диске.
Развитые возможности создания копий и автоматического резервного копирования.
Синтаксическая подсветка любых языков программирования и форматов данных.
Автотекст, для вставки часто используемых выражений и тегов.
Поддержка как внешних, так и внутренних, между разделами, гиперссылок.
Встроенный алгоритм упаковки данных на лету, при сохранении документа.
Категории страниц, значки разделов и настройки цветов отдельные для каждого раздела.
Множество плагинов Aml Pages, расширяющих и дополняющих основную программу.
Удобный и настраиваемый пользовательский интерфейс.
Интеграция с веб браузером и электронной почтой.
Компактные документы и небольшой размер самой программы.
Максимальная независимость от версии Windows и мощности компьютера. Скачать Aml Pages бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
added: command "Paste Hyperlink from Clipboard" (see menu Edit);
added: resize of pictures of text editor;
added: new filter of node "Latest 10 (changed only)";
added: new menu command "Send To Where As ZIP-archive";
added: new command "Only Checked" in text templates editor;
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Aml Pages
История версий
Aml Pages 9.77b2677 добавлена: 17-01-2017
Aml Pages 9.76b2673
добавлена: 18-12-2016
Aml Pages 9.76b2672
добавлена: 07-12-2016
Aml Pages 9.76b2670
добавлена: 01-12-2016
Aml Pages 9.76b2699
добавлена: 24-11-2016