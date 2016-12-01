AllMyNotes Organizer FREE Edition 2.85 скачать бесплатно для Windows 7

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AllMyNotes Organizer FREE Edition 2.85
AllMyNotes Organizer - унивирсальный органайзер текстовой информации

Общая оценка:

(5) голосов:1
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 5048

ОС: Win2000, WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows 8, Windows 10, WinServer, WinOther, Windows2000, Windows2003, Windows Server 2012, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Win Vista

Размер: 3.42 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 1,312

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Описание

AllMyNotes Organizer - унивирсальный органайзер текстовой информации. Каждый из нас уникален, и зачастую невозможно вместить все свои документы в один список, а тем-более, в разбросаные файлы. Поддерживается мгновенный поиск по всем документам и доступ к документам по паролю.
  
  Идеален для: сохранения случайной информации, ведения дневника, записи идей, планов, цитаты, адресов, телефонов, информации о путешествиях (расписания поездов, самолетов, информация о отелях, и т.д.), финансофой информации (информация о щетах, семйном бюджете, пароли доступа, акции), сохранения паролей, шоппинг-списков, идей подарков, интересных новостей, каталогизации дисков, дискографии, построения генеологического дервеа, служебной иерархии. Скачать AllMyNotes Organizer FREE Edition бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать AllMyNotes Organizer FREE Edition (3.42 Мб)




Changes on the new version:
Improved skins, lots of enhancements, updates and fixes, details here - https://www.vladonai.com/allmynotes-organizer-history-whats-new

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AllMyNotes Organizer FREE Edition История версий

AllMyNotes Organizer FREE Edition 2.85 добавлена: 12-01-2017
AllMyNotes Organizer FREE Edition 2.84 добавлена: 16-08-2015
AllMyNotes Organizer FREE Edition 2.83 добавлена: 29-04-2015
AllMyNotes Organizer FREE Edition 2.82 добавлена: 10-03-2015
AllMyNotes Organizer FREE Edition 2.81 добавлена: 13-09-2014




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