AllMyNotes Organizer FREE Edition 2.85 скачать бесплатно для Windows 7

AllMyNotes Organizer FREE Edition История версий

AllMyNotes Organizer FREE Edition 2.85 добавлена: 12-01-2017

AllMyNotes Organizer - унивирсальный органайзер текстовой информации. Каждый из нас уникален, и зачастую невозможно вместить все свои документы в один список, а тем-более, в разбросаные файлы. Поддерживается мгновенный поиск по всем документам и доступ к документам по паролю.Идеален для: сохранения случайной информации, ведения дневника, записи идей, планов, цитаты, адресов, телефонов, информации о путешествиях (расписания поездов, самолетов, информация о отелях, и т.д.), финансофой информации (информация о щетах, семйном бюджете, пароли доступа, акции), сохранения паролей, шоппинг-списков, идей подарков, интересных новостей, каталогизации дисков, дискографии, построения генеологического дервеа, служебной иерархии.