Advanced Diary 4.2 скачать бесплатно для Windows 7

Advanced Diary История версий

Advanced Diary 4.2 добавлена: 23-10-2016

Вам нужен легкий в использовании и функциональный электронный дневник для ведения ежедневных записей? Advanced Diary - это лучший выбор.Во-первых, программа имеет уникальную возможность создания и ведения нескольких дневников одновременно, в одном файле. Более того, программа поддерживает множественные базы данных. Вы можете легко создать новую дазу данных и переключаться между файлами непосредственно во время работы!Вы можете защитить базу данных паролем и даже дать доступ к Вашей информации Вашим друзьям и коллегам в локальной сети!Во-вторых, программа имеет простую и удобную структуру, которая позволяет легко ориентироваться и быстро находить нужные записи. Возможно создание перекрестных ссылок на другие документы в базе данных.В-третьих, программа поддерживает два типа навигации: Календарь и Дерево документов. Для перехода на нужную запись достаточно выбрать дату на календаре либо выбрать документ в дереве документов.Кому необходим Advanced Diary? Не только молодым людям, которые хотят записывать и хранить свои личные мысли и секреты. Эта программа прекрасно подходит для ведения записей о персональных тренировках, отслеживания потерь в весе, ведения журнала диеты и т.д. Конечно, Advanced Diary может быть мощным персональным инструментом Вашего развития, если использовать его для записи интересных идей и наблюдений. Поскольку программа имеет легкий незагроможденный интерфейс, с ней очень приятно работать.В дополнение к этому, Advanced Diary полностью поддерживает RTF форматирование при работе с текстами: настройка шрифтов, выравнивание текста и форматирование, возможность вставлять картинки и таблицы, поддержка гиперссылок на страницы в Интренет, файлы или другие записи в базе данных. Также поддерживается экспорт записей в RTF или HTML документы. Встроенная функция печати позволяет РЕДАКТИРОВАТЬ отчеты перед печатью и сохранять их в HTML или RTF файл.Более того, Advanced Diary имеет возможность записи голоса, присоединения файлов и т.д… Скачать Advanced Diary бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.Now you can select multiple files when adding attachments. All attached picture files will be shown as thumbnails, not as picture icons. Auto Correction now works correctly and in the text editor (diary text, Print Preview etc.). Improved multimedia diary functions. Improved unicode support.