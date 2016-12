A VIP Organizer 2.9.43 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

A VIP Organizer История версий

A VIP Organizer 2.9.43 добавлена: 08-09-2015

VIP Organizer - это программа для управления задачами и рабочим временем, которая использует метод задачи к исполнению для того, что бы помочь Вам совершить больший объем работы за меньшее время. Он повышает вашу личную и професиональную продуктивность, позволяя сконцентрировать внимание на самых важных задачах, исполнение которых даст 80% успешных результатов.Вы можете использовать VIP Organizer для управления Вашим временем и задачами на работе и дома.Используя нашу программу вы сможете оптимизировать усилия по доведению до конца ваших ежедневных задач. Продукт будет особенно полезен для:+ управления временем, напоминаниями, встречами, фактами, проектами, рабочим процессом и т.д.+ планирование работы персонала и професиональной жизни на дни, месяцы и годы вперед+ организация, расстановка приоритетов, установка конечных сроков и отслеживание процесса выполнения задач VIP Organizer предназначен для людей которые верят, что они могут управлять своей жизнью, а не наооборот.С его помощью рекомендуется приготовиться к изменению способов организации своего времени. Это программа именно для вас, если вы чувствуете, что можете достичь большего, при условии лучшего организации своего времени.VIP Organizer позволяет вам организовать выполнение главных задач в первую очередь и стать хозяином своего времени. Это органайзер, планировщик и инструмент для управления напоминаниями объединенные в одно можное приложение.Наша программа:+ помогает вам совершать нужные вещи в нужном времени и порядке+ организовать вашу жизнь и вселить уверенность в будущем+ позволит Вам закрывать задчи вовремя и поможет быстрее достичь своих целей+ улучшит ваши организаторские способности и сэкономить ваше время и деньги Скачать A VIP Organizer бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Added: - TLS (SSL) mode for sending emails Improved: - Category and Due Date in the subject of Email Reminder Fixed: - Application postponed the first carrying out the task to the second week if the start date task is a day before "First Monday"A VIP Organizerдобавлена: 02-06-2015A VIP Organizerдобавлена: 17-03-2015A VIP Organizerдобавлена: 10-02-2015A VIP Organizerдобавлена: 24-11-2014