A VIP Organizer 2.9.43 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
VIP Organizer - это программа для управления задачами и рабочим временем, которая использует метод задачи к исполнению для того, что бы помочь Вам совершить больший объем работы за меньшее время. Он повышает вашу личную и професиональную продуктивность, позволяя сконцентрировать внимание на самых важных задачах, исполнение которых даст 80% успешных результатов.
Вы можете использовать VIP Organizer для управления Вашим временем и задачами на работе и дома.Используя нашу программу вы сможете оптимизировать усилия по доведению до конца ваших ежедневных задач. Продукт будет особенно полезен для:
+ управления временем, напоминаниями, встречами, фактами, проектами, рабочим процессом и т.д.
+ планирование работы персонала и професиональной жизни на дни, месяцы и годы вперед
+ организация, расстановка приоритетов, установка конечных сроков и отслеживание процесса выполнения задач VIP Organizer предназначен для людей которые верят, что они могут управлять своей жизнью, а не наооборот.С его помощью рекомендуется приготовиться к изменению способов организации своего времени. Это программа именно для вас, если вы чувствуете, что можете достичь большего, при условии лучшего организации своего времени.
VIP Organizer позволяет вам организовать выполнение главных задач в первую очередь и стать хозяином своего времени. Это органайзер, планировщик и инструмент для управления напоминаниями объединенные в одно можное приложение.
Наша программа:
+ помогает вам совершать нужные вещи в нужном времени и порядке
+ организовать вашу жизнь и вселить уверенность в будущем
+ позволит Вам закрывать задчи вовремя и поможет быстрее достичь своих целей
+ улучшит ваши организаторские способности и сэкономить ваше время и деньги Скачать A VIP Organizer бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
Added:
- TLS (SSL) mode for sending emails
Improved:
- Category and Due Date in the subject of Email Reminder
Fixed:
- Application postponed the first carrying out the task to the second week if the start date task is a day before "First Monday"
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A VIP Organizer
История версий
A VIP Organizer 2.9.43 добавлена: 08-09-2015
A VIP Organizer 2.9.42
добавлена: 02-06-2015
A VIP Organizer 2.9.40
добавлена: 17-03-2015
A VIP Organizer 2.9.39
добавлена: 10-02-2015
A VIP Organizer 2.9.38
добавлена: 24-11-2014