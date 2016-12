Juicy Business Cards 2.0 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Juicy Business Cards История версий

Juicy Business Cards 2.0 добавлена: 05-03-2016

Программа позволяет Вам создавать свои собственные уникальные визитные карточки, которые несомненно привлекут внимание ваших партнеров по бизнесу, всего за нескольких минут. Вы можете выбрать любое из большого количества фоновых изображений или добавить свое собственное. Вам также будет предоставлена возможность выбора одного из десяти заранее предопределенных способов расположения текста, которые избавят Вас от необходимости двигать блоки текста вручную. Вы сможете изменять абсолютно все параметры визитных карточек, которые Вы создадите. Вы сможете изменять цвет и стиль текста, его шрифт, размер, добавлять рамки всех цветов и любой степени прозрачности. Также Вам будет предоставлена возможность изменять свойства фоновых изображений используя градиент и меняя его направление и шкалу. Скачать Juicy Business Cards бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.free text positioning text rotation text alignment unlimited variety of text and frame colors rotation of imported image random gradient direction increased number of templates and background images