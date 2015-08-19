EZOutlookSync Pro 3.1 скачать бесплатно для Windows 7

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EZOutlookSync Pro 3.1
Мгновенная и точная синхронизация и резервное копирование Outlook файлов

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 59.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 1879

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows2000, Windows2003, Win Vista

Размер: 2.00 Мб

Версия от:

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Скачали:: 458

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Описание

EZOutlookSync позволяет быстро и безошибочно синхронизировать данные MS Outlook с другими компьютерами как по сети, так и локально. Помимо корректной синхронизации MS Outlook файлов, EZOutlookSync обеспечивает удобную миграцию Outlook-данных на новый компьютер и также предоставляет удобную возможность создания разервных копий и последующего их восстановления. Скачать EZOutlookSync Pro бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать EZOutlookSync Pro (2.00 Мб)




Changes on the new version:
Added support for Windows 10 and Outlook 2016 Bug fixes and speedy performance improvements

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EZOutlookSync Pro История версий

EZOutlookSync Pro 3.1 добавлена: 24-01-2016
EZOutlookSync Pro 3.03 добавлена: 12-08-2015
EZOutlookSync Pro 3.02 добавлена: 17-06-2011
EZOutlookSync Pro 3.01 добавлена: 11-05-2011
EZOutlookSync Pro 3.0 добавлена: 26-04-2011




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