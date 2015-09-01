BusinessCards MX 5.0 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
При помощи этой программы Вы легко и быстро запроектируете и распечатаете профессиональные визитки.
Интерфейс программы запроектирован так, чтобы даже у начинающего пользователя не было проблем с обслуживанием программы.
Процесс проектирования заключается во вставке готовых доступных в программе элементов таких, как текст, фигуры, изображения и фон, а также произвольном их перемещении на разрабатываемом проекте.
Программа использует шаблоны визиток, которые можно подготовить самому или использовать готовые образцы визиток, доступные в программе. В программе доступны около 750 образцовых шаблонов визиток .
Скачать BusinessCards MX бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
Version 5.0
Changes:
- small bug fixes and improvements
- improved Windows 10 compatibility
- new calendars for 2016
Оценить программу
Комментарии.
Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе BusinessCards MX первым.
Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)
BusinessCards MX
История версий
BusinessCards MX 5.0 добавлена: 04-09-2015
BusinessCards MX 4.94
добавлена: 27-02-2015
BusinessCards MX 4.93
добавлена: 22-09-2014
BusinessCards MX 4.92
добавлена: 09-05-2014
BusinessCards MX 4.91
добавлена: 27-02-2014