BusinessCards MX 5.0 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Бизнес Разное BusinessCards MX   
BusinessCards MX 5.0 обновлено
Программа BusinessCards MX для создания и проектирования визиток

Общая оценка:

(5) голосов:1
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 29.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 9157

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows2000, Windows 8, Win Vista

Размер: 88.46 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 2,830

Полная информация>>

Скриншоты
BusinessCards MX 5.0 скриншот

Скриншоты
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Описание

При помощи этой программы Вы легко и быстро запроектируете и распечатаете профессиональные визитки.

Интерфейс программы запроектирован так, чтобы даже у начинающего пользователя не было проблем с обслуживанием программы.

Процесс проектирования заключается во вставке готовых доступных в программе элементов таких, как текст, фигуры, изображения и фон, а также произвольном их перемещении на разрабатываемом проекте.

Программа использует шаблоны визиток, которые можно подготовить самому или использовать готовые образцы визиток, доступные в программе. В программе доступны около 750 образцовых шаблонов визиток .

Скачать BusinessCards MX бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать BusinessCards MX (88.46 Мб)




Changes on the new version:
Version 5.0 Changes: - small bug fixes and improvements - improved Windows 10 compatibility - new calendars for 2016

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BusinessCards MX История версий

BusinessCards MX 5.0 добавлена: 04-09-2015
BusinessCards MX 4.94 добавлена: 27-02-2015
BusinessCards MX 4.93 добавлена: 22-09-2014
BusinessCards MX 4.92 добавлена: 09-05-2014
BusinessCards MX 4.91 добавлена: 27-02-2014




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