BusinessCards MX 5.0 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

При помощи этой программы Вы легко и быстро запроектируете и распечатаете профессиональные визитки.

Интерфейс программы запроектирован так, чтобы даже у начинающего пользователя не было проблем с обслуживанием программы.

Процесс проектирования заключается во вставке готовых доступных в программе элементов таких, как текст, фигуры, изображения и фон, а также произвольном их перемещении на разрабатываемом проекте.

Программа использует шаблоны визиток, которые можно подготовить самому или использовать готовые образцы визиток, доступные в программе. В программе доступны около 750 образцовых шаблонов визиток .

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе BusinessCards MX первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





BusinessCards MX История версий

BusinessCards MX 5.0 добавлена: 04-09-2015

Скачать BusinessCards MX бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Version 5.0 Changes: - small bug fixes and improvements - improved Windows 10 compatibility - new calendars for 2016BusinessCards MXдобавлена: 27-02-2015BusinessCards MXдобавлена: 22-09-2014BusinessCards MXдобавлена: 09-05-2014BusinessCards MXдобавлена: 27-02-2014