Recovery Toolbox for Word 2.5.0 скачать бесплатно для Windows 7

павел, (Recovery Toolbox for Word 2.5.0)

отл.

16:02:37, 14-02-2016 1. Добавил: павел, (Recovery Toolbox for Word 2.5.0)отл.

Recovery Toolbox for Word История версий

Recovery Toolbox for Word 2.5.0 добавлена: 03-08-2015

Программа Recovery Toolbox for Word предназначена для эффективного восстановления информации из поврежденных документов и шаблонов Microsoft Word. Ее использование позволяет пользователям избежать потери важных для них данных. Ведь сегодня текстовый процессор Microsoft Word - самое распространенное средство для создания любых, в том числе и корпоративных, документов. Принцип работы Recovery Toolbox for Word таков. Сначала программа осуществляет сканирование и анализ исходного файла, в процессе которых она извлекает из него всю информацию, какую только возможно. В случае серьезного повреждения документа часть данных может оказаться утерянной безвозвратно. Вся восстановленная информация отображается на экране для проверки. Пользователь может убедиться в ее актуальности и буквально двумя кликами мышки экспортировать данные в Microsoft Word или сохранить в обычном текстовом файле. При этом информация становится доступной для любой обработки. Немаловажным является тот факт, что в результате работы исходный файл остается неизмененным, информация из него только считывается программой.Программа Recovery Toolbox for Word может работать с текстовыми файлами различных форматов: документами и шаблонами Microsoft Word различных версий (файлы .doc, .docx, .dot, .dotx) и документами Rich Text (файлы .rtf) С ее помощью можно восстановить только текст без форматирования и встроенной в исходный документ графики. В программе Recovery Toolbox for Word реализованы следующие функции:- Восстановление информации из поврежденных документов и шаблонов Microsoft Word с поврежденных медианосителей (дискет, CD, DVD, Zip drive и т.п.)- Восстановление информации из поврежденных документов и шаблонов Microsoft Word через локальную сеть- Экспорт восстановленной информации как в программу Microsoft Word, так и в обычный текстовый файл Скачать Recovery Toolbox for Word бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Improved with accordance of users feedbacks.Recovery Toolbox for Wordдобавлена: 02-09-2014Recovery Toolbox for Wordдобавлена: 07-06-2014Recovery Toolbox for Wordдобавлена: 12-02-2014Recovery Toolbox for Wordдобавлена: 13-11-2013