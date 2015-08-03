Recovery Toolbox for Word 2.5.0 скачать бесплатно для Windows 7

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Recovery Toolbox for Word 2.5.0 обновлено
Программа восстановления Microsft Word файлов и файлов Rich Text

Общая оценка:

(3.8) голосов:5
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голосов:5

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 27 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 28073

ОС: Win2000, WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows 8, WinServer, WinOther, Win Vista

Размер: 3.44 Мб

Версия от:

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Комментарии (1)

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Описание

Программа Recovery Toolbox for Word предназначена для эффективного восстановления информации из поврежденных документов и шаблонов Microsoft Word. Ее использование позволяет пользователям избежать потери важных для них данных. Ведь сегодня текстовый процессор Microsoft Word - самое распространенное средство для создания любых, в том числе и корпоративных, документов. Принцип работы Recovery Toolbox for Word таков. Сначала программа осуществляет сканирование и анализ исходного файла, в процессе которых она извлекает из него всю информацию, какую только возможно. В случае серьезного повреждения документа часть данных может оказаться утерянной безвозвратно. Вся восстановленная информация отображается на экране для проверки. Пользователь может убедиться в ее актуальности и буквально двумя кликами мышки экспортировать данные в Microsoft Word или сохранить в обычном текстовом файле. При этом информация становится доступной для любой обработки. Немаловажным является тот факт, что в результате работы исходный файл остается неизмененным, информация из него только считывается программой.
  Программа Recovery Toolbox for Word может работать с текстовыми файлами различных форматов: документами и шаблонами Microsoft Word различных версий (файлы .doc, .docx, .dot, .dotx) и документами Rich Text (файлы .rtf) С ее помощью можно восстановить только текст без форматирования и встроенной в исходный документ графики. В программе Recovery Toolbox for Word реализованы следующие функции:
  - Восстановление информации из поврежденных документов и шаблонов Microsoft Word с поврежденных медианосителей (дискет, CD, DVD, Zip drive и т.п.)
  - Восстановление информации из поврежденных документов и шаблонов Microsoft Word через локальную сеть
  - Экспорт восстановленной информации как в программу Microsoft Word, так и в обычный текстовый файл Скачать Recovery Toolbox for Word бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Recovery Toolbox for Word (3.44 Мб)




Changes on the new version:
Improved with accordance of users feedbacks.

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Комментарии.


1. Добавил: павел, (Recovery Toolbox for Word 2.5.0)
отл.
16:02:37, 14-02-2016

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Recovery Toolbox for Word История версий

Recovery Toolbox for Word 2.5.0 добавлена: 03-08-2015
Recovery Toolbox for Word 2.0.7 добавлена: 02-09-2014
Recovery Toolbox for Word 2.0.5 добавлена: 07-06-2014
Recovery Toolbox for Word 2.0.3 добавлена: 12-02-2014
Recovery Toolbox for Word 2.0.2 добавлена: 13-11-2013




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