A VIP Team To Do List 2.9.46 скачать бесплатно для Windows 7

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A VIP Team To Do List 2.9.46
Профессиональный инструмент для создания и управления списком заданий команды.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 74.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 1982

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, WinServer, Win98, Win Vista

Размер: 6.53 Мб

Версия от:

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Скачали:: 554

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Описание

VIP Team To Do List - это программа для управления рабочими задачами и временем ориентированная на малый и средний бизнес, которая, используя to-do метод, позволяет выполнять больший объем работы за меньшее время и повыстить производительность труда за счет фокусирования внимания на самых важных задачах, которые дают 80 % конечного результата.
  
  Можно использовать VIP Team To Do List для оптимизации повседневных задач и заданий. Это ваш помощник в следующих задачах:
  + управление проектами, ресурсами, рабочими процессом, задачами, и т. д.;
  + планирование личной жизни и профессиональной деятельности на дни, месяцы и годы вперед;
  + организация, расстановка приоритетов, установление предельных сроков и контроля над выполнением заданий;
  VIP Team To do List предназначен для членов команды и её лидеров. Он особенно рекомендован для проектных менеджеров, менеджеров по продажам, директоров, администраторов. Скачать A VIP Team To Do List бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать A VIP Team To Do List (6.53 Мб)




Changes on the new version:
Added features: - Charts panel that allows creating real-time graph reports - Archive mode that allows archiving Tasks and Task Groups - TLS (SSL) mode for sending emails - Setting port FTP Improved: - Category and Due Date in the subject of Email Reminder

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A VIP Team To Do List История версий

A VIP Team To Do List 2.9.46 добавлена: 17-09-2015
A VIP Team To Do List 2.9.45 добавлена: 27-08-2015
A VIP Team To Do List 2.9.44 добавлена: 31-05-2015
A VIP Team To Do List 2.9.43 добавлена: 23-05-2015
A VIP Team To Do List 2.9.41 добавлена: 01-03-2015




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