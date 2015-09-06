A VIP Team To Do List 2.9.46 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
VIP Team To Do List - это программа для управления рабочими задачами и временем ориентированная на малый и средний бизнес, которая, используя to-do метод, позволяет выполнять больший объем работы за меньшее время и повыстить производительность труда за счет фокусирования внимания на самых важных задачах, которые дают 80 % конечного результата.
Можно использовать VIP Team To Do List для оптимизации повседневных задач и заданий. Это ваш помощник в следующих задачах:
+ управление проектами, ресурсами, рабочими процессом, задачами, и т. д.;
+ планирование личной жизни и профессиональной деятельности на дни, месяцы и годы вперед;
+ организация, расстановка приоритетов, установление предельных сроков и контроля над выполнением заданий;
VIP Team To do List предназначен для членов команды и её лидеров. Он особенно рекомендован для проектных менеджеров, менеджеров по продажам, директоров, администраторов. Скачать A VIP Team To Do List бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
Added features:
- Charts panel that allows creating real-time graph reports
- Archive mode that allows archiving Tasks and Task Groups
- TLS (SSL) mode for sending emails
- Setting port FTP
Improved:
- Category and Due Date in the subject of Email Reminder
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A VIP Team To Do List
История версий
A VIP Team To Do List 2.9.46 добавлена: 17-09-2015
A VIP Team To Do List 2.9.45
добавлена: 27-08-2015
A VIP Team To Do List 2.9.44
добавлена: 31-05-2015
A VIP Team To Do List 2.9.43
добавлена: 23-05-2015
A VIP Team To Do List 2.9.41
добавлена: 01-03-2015