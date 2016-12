A VIP Task Manager Standard Edition 4.2.37 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

A VIP Task Manager Standard Edition История версий

A VIP Task Manager Standard Edition 4.2.37 добавлена: 11-09-2015

VIP Task Manager Standard Edition это профессиональная программа для управления задачами, работающее по системе клиент/сервер. Пользователи могут через локальную сеть или низкоскоростное соединение осуществлять постоянный доступ к базе данных для просмотра, добавления, редактирования и удаления своих задач или задач команды без каких-либо ограничений. Это прекрасное решение для планирования, распределения доступа, отслеживания и отчетности задач, напоминаний, проектов и прочих действий компаниии для малого и среднего бизнеса, государственных и негосударственных институтов, неприбыльных и образовательных учереждений и организаций.Решения+ Планирование задач+ Планирование времени+ Планирование трудовых ресурсов+ Управление спискам работ+ Управление проектами+ Командное сотрудничество+ Автоматизация рабочего процесса+ Отслеживание процеса выполнения задач+ Отслеживание расходования рабочего времени+ Отслеживание действий отдельных сотрудников+ Отчет о загружености ресурсов+ Атоматизация рабочего процессаПреимущестува:+ Повышение производительности, еффективности и продуктивности команды+ Снижение потерь времени и повышение уровня организации всего офиса+ Постоянный мониринг личного и общекомандного процесса+ Встреча крайних сроков проекта с ожидаемыми результатами+ Сглажмвание рабочего процесса, устранение пере- и недогрузок персоналаФункционал:+ Обзор списка задач+ Панель группировки задач+ панель напоминанний+ Панель ресурсов+ Панель фильтров+ Панель заметок+ Панель вкладок Скачать A VIP Task Manager Standard Edition бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.Added: Possibility to choose one of the following product interface languages: English, German, French, Spanish, Dutch, Norwegian, Czech, Croatian, Russian Improved: Reminders and attachments of duplicated tasks; Improved: Column headers and footers behavior on program startA VIP Task Manager Standard Editionдобавлена: 06-07-2015A VIP Task Manager Standard Editionдобавлена: 27-11-2014A VIP Task Manager Standard Editionдобавлена: 14-09-2014A VIP Task Manager Standard Editionдобавлена: 22-04-2014