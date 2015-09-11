A VIP Task Manager Standard Edition 4.2.37 скачать бесплатно для Windows 7

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A VIP Task Manager Standard Edition 4.2.37
Сетевое приложение для планирования, отслеживания выполнения задач команды

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 49.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 2848

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, WinServer, Win98, Win Vista

Размер: 39.50 Мб

Версия от:

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Скачали:: 648

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Описание

VIP Task Manager Standard Edition это профессиональная программа для управления задачами, работающее по системе клиент/сервер. Пользователи могут через локальную сеть или низкоскоростное соединение осуществлять постоянный доступ к базе данных для просмотра, добавления, редактирования и удаления своих задач или задач команды без каких-либо ограничений. Это прекрасное решение для планирования, распределения доступа, отслеживания и отчетности задач, напоминаний, проектов и прочих действий компаниии для малого и среднего бизнеса, государственных и негосударственных институтов, неприбыльных и образовательных учереждений и организаций.
  
  Решения
  + Планирование задач
  + Планирование времени
  + Планирование трудовых ресурсов
  + Управление спискам работ
  + Управление проектами
  + Командное сотрудничество
  + Автоматизация рабочего процесса
  + Отслеживание процеса выполнения задач
  + Отслеживание расходования рабочего времени
  + Отслеживание действий отдельных сотрудников
  + Отчет о загружености ресурсов
  + Атоматизация рабочего процесса
  
  Преимущестува:
  + Повышение производительности, еффективности и продуктивности команды
  + Снижение потерь времени и повышение уровня организации всего офиса
  + Постоянный мониринг личного и общекомандного процесса
  + Встреча крайних сроков проекта с ожидаемыми результатами
  + Сглажмвание рабочего процесса, устранение пере- и недогрузок персонала
  
  Функционал:
  + Обзор списка задач
  + Панель группировки задач
  + панель напоминанний
  + Панель ресурсов
  + Панель фильтров
  + Панель заметок
  + Панель вкладок Скачать A VIP Task Manager Standard Edition бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать A VIP Task Manager Standard Edition (39.50 Мб)




Changes on the new version:
Added: Possibility to choose one of the following product interface languages: English, German, French, Spanish, Dutch, Norwegian, Czech, Croatian, Russian Improved: Reminders and attachments of duplicated tasks; Improved: Column headers and footers behavior on program start

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A VIP Task Manager Standard Edition История версий

A VIP Task Manager Standard Edition 4.2.37 добавлена: 11-09-2015
A VIP Task Manager Standard Edition 4.2.36 добавлена: 06-07-2015
A VIP Task Manager Standard Edition 4.2.33 добавлена: 27-11-2014
A VIP Task Manager Standard Edition 4.2.30 добавлена: 14-09-2014
A VIP Task Manager Standard Edition 4.2.25 добавлена: 22-04-2014




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