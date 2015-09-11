A VIP Task Manager Standard Edition 4.2.37 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
VIP Task Manager Standard Edition это профессиональная программа для управления задачами, работающее по системе клиент/сервер. Пользователи могут через локальную сеть или низкоскоростное соединение осуществлять постоянный доступ к базе данных для просмотра, добавления, редактирования и удаления своих задач или задач команды без каких-либо ограничений. Это прекрасное решение для планирования, распределения доступа, отслеживания и отчетности задач, напоминаний, проектов и прочих действий компаниии для малого и среднего бизнеса, государственных и негосударственных институтов, неприбыльных и образовательных учереждений и организаций.
Решения
+ Планирование задач
+ Планирование времени
+ Планирование трудовых ресурсов
+ Управление спискам работ
+ Управление проектами
+ Командное сотрудничество
+ Автоматизация рабочего процесса
+ Отслеживание процеса выполнения задач
+ Отслеживание расходования рабочего времени
+ Отслеживание действий отдельных сотрудников
+ Отчет о загружености ресурсов
+ Атоматизация рабочего процесса
Преимущестува:
+ Повышение производительности, еффективности и продуктивности команды
+ Снижение потерь времени и повышение уровня организации всего офиса
+ Постоянный мониринг личного и общекомандного процесса
+ Встреча крайних сроков проекта с ожидаемыми результатами
+ Сглажмвание рабочего процесса, устранение пере- и недогрузок персонала
Функционал:
+ Обзор списка задач
+ Панель группировки задач
+ панель напоминанний
+ Панель ресурсов
+ Панель фильтров
+ Панель заметок
+ Панель вкладок Скачать A VIP Task Manager Standard Edition бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
Added: Possibility to choose one of the following product interface languages: English, German, French, Spanish, Dutch, Norwegian, Czech, Croatian, Russian
Improved: Reminders and attachments of duplicated tasks;
Improved: Column headers and footers behavior on program start
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A VIP Task Manager Standard Edition
История версий
A VIP Task Manager Standard Edition 4.2.37 добавлена: 11-09-2015
A VIP Task Manager Standard Edition 4.2.36
добавлена: 06-07-2015
A VIP Task Manager Standard Edition 4.2.33
добавлена: 27-11-2014
A VIP Task Manager Standard Edition 4.2.30
добавлена: 14-09-2014
A VIP Task Manager Standard Edition 4.2.25
добавлена: 22-04-2014