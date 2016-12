A VIP Task Manager Professional Edition 4.2.39 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

A VIP Task Manager Professional Edition История версий

A VIP Task Manager Professional Edition 4.2.39 добавлена: 15-11-2015

VIP Task Manager - это профессиональное клиент/серверное приложение для управления задачами. В процессе работы пользователи могут одновременно осуществлять доступ к общей базе данных через локальную сеть (LAN) и интернет для просмотра, добавления, редактирования и удаления задач для одного сотрудника или рабочей группы, с учетом их пользовательских прав. Это прекрасное решение для планирования, составления списка, обеспечения совместного доступа к задачам, проектам и другим единицам планирования в компаниях малого и среднего бизнеса, правительственных и неправительственных учереждениях, неприбыльных и образовательных организациях.Решения:- Планирование задач- Планирование времени- Планирование человеческих ресурсов- Управление списками задач- Управление расписаниями- Командное сотрудничество- Автоматизация рабочего процесса- Отслеживание задач- Отслеживание времени- Отслеживание активности персонала- Отчеты об выполнении работыПреимущества:- Доступ к списку задач, дереву проектов и расписанию сотрудников в режиме реального времени- Повышение эффективности и продуктивности компании- Повышение степени организованности работы вашего офиса- Постоянный мониторинг индивидуального и общего процесса исполнения задач- Оценка крайнего срока и достижение целей в расчетные сроки- Установление баланса загруженности и избежание перегрузок и простоев ресурсовФункциональные возможности:- Просмотр списка задач- Просмотр дерева задач- Просмотр календаря задач- Просмотр списка ресурсов- Панель группировки заданий- Панель фильтров- Панель диаграмм- Панель уведомлений- Панель заметок- Панель комментариев- Панель приложенных файлов- Панель хронологии изменений- Панель навигации по дате- Панель соответствия задач ресурсам- Панель ролей- Настраиваемый рабочий процесс- Настраиваемые поля- Архивный режим Скачать A VIP Task Manager Professional Edition бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.Added: - Possibility to send tasks by e-mail - Possibility to send notifications by e-mail - Import from MS Outlook - Possibility to create RTF reports - Possibility to create HTML reports and report templates from XML data by using XSLTA VIP Task Manager Professional Editionдобавлена: 08-10-2015A VIP Task Manager Professional Editionдобавлена: 25-05-2015A VIP Task Manager Professional Editionдобавлена: 20-03-2015A VIP Task Manager Professional Editionдобавлена: 08-11-2014