A VIP Task Manager Professional Edition 4.2.39 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
VIP Task Manager - это профессиональное клиент/серверное приложение для управления задачами. В процессе работы пользователи могут одновременно осуществлять доступ к общей базе данных через локальную сеть (LAN) и интернет для просмотра, добавления, редактирования и удаления задач для одного сотрудника или рабочей группы, с учетом их пользовательских прав. Это прекрасное решение для планирования, составления списка, обеспечения совместного доступа к задачам, проектам и другим единицам планирования в компаниях малого и среднего бизнеса, правительственных и неправительственных учереждениях, неприбыльных и образовательных организациях.
Решения:
- Планирование задач
- Планирование времени
- Планирование человеческих ресурсов
- Управление списками задач
- Управление расписаниями
- Командное сотрудничество
- Автоматизация рабочего процесса
- Отслеживание задач
- Отслеживание времени
- Отслеживание активности персонала
- Отчеты об выполнении работы
Преимущества:
- Доступ к списку задач, дереву проектов и расписанию сотрудников в режиме реального времени
- Повышение эффективности и продуктивности компании
- Повышение степени организованности работы вашего офиса
- Постоянный мониторинг индивидуального и общего процесса исполнения задач
- Оценка крайнего срока и достижение целей в расчетные сроки
- Установление баланса загруженности и избежание перегрузок и простоев ресурсов
Функциональные возможности:
- Просмотр списка задач
- Просмотр дерева задач
- Просмотр календаря задач
- Просмотр списка ресурсов
- Панель группировки заданий
- Панель фильтров
- Панель диаграмм
- Панель уведомлений
- Панель заметок
- Панель комментариев
- Панель приложенных файлов
- Панель хронологии изменений
- Панель навигации по дате
- Панель соответствия задач ресурсам
- Панель ролей
- Настраиваемый рабочий процесс
- Настраиваемые поля
- Архивный режим Скачать A VIP Task Manager Professional Edition бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
Added:
- Possibility to send tasks by e-mail
- Possibility to send notifications by e-mail
- Import from MS Outlook
- Possibility to create RTF reports
- Possibility to create HTML reports and report templates from XML data by using XSLT
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A VIP Task Manager Professional Edition
История версий
A VIP Task Manager Professional Edition 4.2.39 добавлена: 15-11-2015
A VIP Task Manager Professional Edition 4.2.38
добавлена: 08-10-2015
A VIP Task Manager Professional Edition 4.2.37
добавлена: 25-05-2015
A VIP Task Manager Professional Edition 4.2.35
добавлена: 20-03-2015
A VIP Task Manager Professional Edition 4.2.33
добавлена: 08-11-2014