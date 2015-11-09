A VIP Task Manager Professional Edition 4.2.39 скачать бесплатно для Windows 7

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A VIP Task Manager Professional Edition 4.2.39 обновлено
Программное обеспечение для работы в группе и управления проектами и персоналом.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 74.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 3242

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, WinServer, Win98, Win Vista

Размер: 39.88 Мб

Версия от:

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Скачали:: 863

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Описание

VIP Task Manager - это профессиональное клиент/серверное приложение для управления задачами. В процессе работы пользователи могут одновременно осуществлять доступ к общей базе данных через локальную сеть (LAN) и интернет для просмотра, добавления, редактирования и удаления задач для одного сотрудника или рабочей группы, с учетом их пользовательских прав. Это прекрасное решение для планирования, составления списка, обеспечения совместного доступа к задачам, проектам и другим единицам планирования в компаниях малого и среднего бизнеса, правительственных и неправительственных учереждениях, неприбыльных и образовательных организациях.
  Решения:
  - Планирование задач
  - Планирование времени
  - Планирование человеческих ресурсов
  - Управление списками задач
  - Управление расписаниями
  - Командное сотрудничество
  - Автоматизация рабочего процесса
  - Отслеживание задач
  - Отслеживание времени
  - Отслеживание активности персонала
  - Отчеты об выполнении работы
  
  Преимущества:
  - Доступ к списку задач, дереву проектов и расписанию сотрудников в режиме реального времени
  - Повышение эффективности и продуктивности компании
  - Повышение степени организованности работы вашего офиса
  - Постоянный мониторинг индивидуального и общего процесса исполнения задач
  - Оценка крайнего срока и достижение целей в расчетные сроки
  - Установление баланса загруженности и избежание перегрузок и простоев ресурсов
  
  Функциональные возможности:
   - Просмотр списка задач
   - Просмотр дерева задач
   - Просмотр календаря задач
   - Просмотр списка ресурсов
   - Панель группировки заданий
   - Панель фильтров
   - Панель диаграмм
   - Панель уведомлений
   - Панель заметок
   - Панель комментариев
   - Панель приложенных файлов
   - Панель хронологии изменений
   - Панель навигации по дате
   - Панель соответствия задач ресурсам
   - Панель ролей
   - Настраиваемый рабочий процесс
   - Настраиваемые поля
   - Архивный режим Скачать A VIP Task Manager Professional Edition бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать A VIP Task Manager Professional Edition (39.88 Мб)




Changes on the new version:
Added: - Possibility to send tasks by e-mail - Possibility to send notifications by e-mail - Import from MS Outlook - Possibility to create RTF reports - Possibility to create HTML reports and report templates from XML data by using XSLT

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A VIP Task Manager Professional Edition История версий

A VIP Task Manager Professional Edition 4.2.39 добавлена: 15-11-2015
A VIP Task Manager Professional Edition 4.2.38 добавлена: 08-10-2015
A VIP Task Manager Professional Edition 4.2.37 добавлена: 25-05-2015
A VIP Task Manager Professional Edition 4.2.35 добавлена: 20-03-2015
A VIP Task Manager Professional Edition 4.2.33 добавлена: 08-11-2014




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