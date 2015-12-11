МодусСметаЭкспресс 5.0.78 скачать бесплатно для Windows 7

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МодусСметаЭкспресс 5.0.78
Составление и расчёт локальных смет, расчёт потребности в ресурсах

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 62 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 1020

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinServer, Win Vista

Размер: 41.60 Мб

Версия от:

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Скачали:: 505

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Описание

Основные возможности программы МодусСметаЭкспресс:
- Составление и выпуск локальных смет в соответствии с МДС 81-35.2004 &quot;Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации&quot;, а также форм документов, не предусмотренных данной методикой.
- Расчёт локальных смет в базисных ценах 2001 года, в текущих ценах и в двух уровнях.
- Расчёт потребности в ресурсах (в разрезе локальной сметы).
- Ведение базы данных текущей стоимости ресурсов.

С помощью Модус Смета Экспресс можно составлять (даже не будучи профессиональным сметчиком) высокопрофессиональные локальные сметы на строительные, ремонтно-строительные, монтажные, пусконаладочные работы.

Программа Модус Смета Экспресс содержит сметно-нормативную базу данных 2001 года в редакции 2009 года в полном объёме:
ГЭСН, ФЕР и ТЕР Пензенской области
ГЭСНр, ФЕРр и ТЕРр Пензенской области
ГЭСНм, ФЕРм и ТЕРм Пензенской области
Полная номенклатура ресурсов Госстроя, ФССЦ и ТССЦ Пензенской области
Прейскуранты оптовых цен (оборудование, мебель, инвентарь) 1984 года - более 66 тыс. наименований

В программе Модус Смета Экспресс реализованы следующие формы сметной документации:
Локальный сметный расчёт (локальная смета) - «9-тиграфка» и «11-тиграфка»
Локальная ресурсная ведомость
Ведомость потребности в ресурсах
Ведомость потребности в трудовых ресурсах
Ведомость потребности в машинах и механизмах
Ведомость потребности в материальных ресурсах
Спецификация оборудования

Модус Смета Экспресс не требует наличия Word или Excel на компьютере, в тоже время, позволяет экспортировать документы в Word, Adobe Reader, и др. Скачать МодусСметаЭкспресс бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать МодусСметаЭкспресс (41.60 Мб)




Changes on the new version:
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МодусСметаЭкспресс История версий

МодусСметаЭкспресс 5.0.78 добавлена: 13-01-2016
МодусСметаЭкспресс 5.0.76 добавлена: 31-10-2015
МодусСметаЭкспресс 4.0.72 добавлена: 12-04-2013
МодусСметаЭкспресс 3.0.63 добавлена: 05-02-2013
МодусСметаЭкспресс 3.0.57 добавлена: 14-12-2012




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