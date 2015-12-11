МодусСметаЭкспресс 5.0.78 скачать бесплатно для Windows 7

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МодусСметаЭкспресс История версий

МодусСметаЭкспресс 5.0.78 добавлена: 13-01-2016

Основные возможности программы МодусСметаЭкспресс:- Составление и выпуск локальных смет в соответствии с МДС 81-35.2004 "Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации", а также форм документов, не предусмотренных данной методикой.- Расчёт локальных смет в базисных ценах 2001 года, в текущих ценах и в двух уровнях.- Расчёт потребности в ресурсах (в разрезе локальной сметы).- Ведение базы данных текущей стоимости ресурсов.С помощью Модус Смета Экспресс можно составлять (даже не будучи профессиональным сметчиком) высокопрофессиональные локальные сметы на строительные, ремонтно-строительные, монтажные, пусконаладочные работы.Программа Модус Смета Экспресс содержит сметно-нормативную базу данных 2001 года в редакции 2009 года в полном объёме:ГЭСН, ФЕР и ТЕР Пензенской областиГЭСНр, ФЕРр и ТЕРр Пензенской областиГЭСНм, ФЕРм и ТЕРм Пензенской областиПолная номенклатура ресурсов Госстроя, ФССЦ и ТССЦ Пензенской областиПрейскуранты оптовых цен (оборудование, мебель, инвентарь) 1984 года - более 66 тыс. наименованийВ программе Модус Смета Экспресс реализованы следующие формы сметной документации:Локальный сметный расчёт (локальная смета) - «9-тиграфка» и «11-тиграфка»Локальная ресурсная ведомостьВедомость потребности в ресурсахВедомость потребности в трудовых ресурсахВедомость потребности в машинах и механизмахВедомость потребности в материальных ресурсахСпецификация оборудованияМодус Смета Экспресс не требует наличия Word или Excel на компьютере, в тоже время, позволяет экспортировать документы в Word, Adobe Reader, и др. Скачать МодусСметаЭкспресс бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.РЎРјРµС‚РЅРѕ-РЅРѕСЂРјР°С‚РёРІРЅР°СЏ Р±Р°Р·Р° РІ СЂРµРґР°РєС†РёРё 2014 Рі. (Р¤Р•Р Рё Р“Р­РЎРќ). РўРµРїРµСЂСЊ Р°СЂС…РёРІР°С†РёСЏ Р±Р°Р·С‹ РґР°РЅРЅС‹С… СЃРјРµС‚ Рё СЌРєСЃРїРѕСЂС‚ СЃРјРµС‚ РІС‹РїРѕР»РЅСЏРµС‚СЃСЏ Р°СЂС…РёРІР°С‚РѕСЂРѕРј 7-ZipМодусСметаЭкспрессдобавлена: 31-10-2015МодусСметаЭкспрессдобавлена: 12-04-2013МодусСметаЭкспрессдобавлена: 05-02-2013МодусСметаЭкспрессдобавлена: 14-12-2012