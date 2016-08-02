IT Invent 1.61 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Бизнес Инвентаризация IT Invent   
IT Invent 1.61
IT Invent позволяет вести инвентаризационный учет компьютеров

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 270 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 4762

ОС: WinXP, Windows2003, Win Vista

Размер: 23.59 Мб

Версия от:

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Комментарии (1)

Скачали:: 1,175

Полная информация>>

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Описание

Программа IT Invent позволяет вести инвентаризационный учет компьютеров, IT оборудования, программного обеспечения, комплектующих и расходных материалов. Учет ведется в рамках организаций и их филиалов. Программа поможет администраторам, сотрудникам IT отделов и их руководителям, владельцам компьютерных магазинов, заведующим складов и всем людям которым необходимо иметь четкую и актуальную картину состояния парка IT инфраструктуры.
  
  Ключевые особенности программы
   - Поддержка базы данных MS Access и MS SQL Server.
   - Возможность создания и настройки собственных свойств различных типов.
   - уникальная система создания и печати инвентарных этикеток.
   - ведение истории изменений по оборудованию.
   - учет ремонтов и профилактических обслуживаний оборудования.
   - логическое связывание программ и комплектующих с оборудованием.
   - Закрепление оборудования и программ за конкретными сотрудниками.
   - Ведение базы поставщиков, сервисных организаций и прочих партнеров.
   - Гибкое разграничение прав доступа для пользователей системы.
   - Настройка E-Mail оповещений по событиям в программе.
   - Большое количество встроенных отчетов с возможностью редактирования и создания новых. Скачать IT Invent бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать IT Invent (23.59 Мб)




Changes on the new version:
Application launch is faster

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Комментарии.


1. Добавил: Павел, (IT Invent 1.53)
Битый архив, не распаковывается, не мог проверить в действии прорамму
06:45:41, 19-09-2012

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IT Invent История версий

IT Invent 1.61 добавлена: 11-08-2016
IT Invent 1.60 добавлена: 03-12-2015
IT Invent 1.59 добавлена: 26-09-2015
IT Invent 1.53 добавлена: 17-09-2012
IT Invent 1.52 добавлена: 16-07-2012




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