IT Invent 1.61 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Программа IT Invent позволяет вести инвентаризационный учет компьютеров, IT оборудования, программного обеспечения, комплектующих и расходных материалов. Учет ведется в рамках организаций и их филиалов. Программа поможет администраторам, сотрудникам IT отделов и их руководителям, владельцам компьютерных магазинов, заведующим складов и всем людям которым необходимо иметь четкую и актуальную картину состояния парка IT инфраструктуры.
Ключевые особенности программы
- Поддержка базы данных MS Access и MS SQL Server.
- Возможность создания и настройки собственных свойств различных типов.
- уникальная система создания и печати инвентарных этикеток.
- ведение истории изменений по оборудованию.
- учет ремонтов и профилактических обслуживаний оборудования.
- логическое связывание программ и комплектующих с оборудованием.
- Закрепление оборудования и программ за конкретными сотрудниками.
- Ведение базы поставщиков, сервисных организаций и прочих партнеров.
- Гибкое разграничение прав доступа для пользователей системы.
- Настройка E-Mail оповещений по событиям в программе.
- Большое количество встроенных отчетов с возможностью редактирования и создания новых. Скачать IT Invent бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
Application launch is faster
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Комментарии.
1. Добавил: Павел
, (IT Invent 1.53)
Битый архив, не распаковывается, не мог проверить в действии прорамму
06:45:41, 19-09-2012
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IT Invent
История версий
IT Invent 1.61 добавлена: 11-08-2016
IT Invent 1.60
добавлена: 03-12-2015
IT Invent 1.59
добавлена: 26-09-2015
IT Invent 1.53
добавлена: 17-09-2012
IT Invent 1.52
добавлена: 16-07-2012