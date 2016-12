IT Invent 1.61 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Павел, (IT Invent 1.53)

Битый архив, не распаковывается, не мог проверить в действии прорамму

IT Invent История версий

IT Invent 1.61 добавлена: 11-08-2016

Программа IT Invent позволяет вести инвентаризационный учет компьютеров, IT оборудования, программного обеспечения, комплектующих и расходных материалов. Учет ведется в рамках организаций и их филиалов. Программа поможет администраторам, сотрудникам IT отделов и их руководителям, владельцам компьютерных магазинов, заведующим складов и всем людям которым необходимо иметь четкую и актуальную картину состояния парка IT инфраструктуры.Ключевые особенности программы- Поддержка базы данных MS Access и MS SQL Server.- Возможность создания и настройки собственных свойств различных типов.- уникальная система создания и печати инвентарных этикеток.- ведение истории изменений по оборудованию.- учет ремонтов и профилактических обслуживаний оборудования.- логическое связывание программ и комплектующих с оборудованием.- Закрепление оборудования и программ за конкретными сотрудниками.- Ведение базы поставщиков, сервисных организаций и прочих партнеров.- Гибкое разграничение прав доступа для пользователей системы.- Настройка E-Mail оповещений по событиям в программе.- Большое количество встроенных отчетов с возможностью редактирования и создания новых. Скачать IT Invent бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.Application launch is fasterIT Inventдобавлена: 03-12-2015IT Inventдобавлена: 26-09-2015IT Inventдобавлена: 17-09-2012IT Inventдобавлена: 16-07-2012