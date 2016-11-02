Reportizer (Укр.) 5.0.5.11 скачать бесплатно для Windows 7

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Reportizer (Укр.) 5.0.5.11
Инструмент для построения и печати отчетов из баз данных или файловой системы

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 3964

ОС: Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinXP, Win Vista

Размер: 3.51 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 1,053

Полная информация>>

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Reportizer (Укр.) 5.0.5.11 скриншот

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Описание

Инструмент для построения и печати отчетов из баз данных или файловой системы.
  Позволяет легко создавать, редактировать и печатать отчеты, а также управлять колекциями отчетов. С реляционными базами данных работает через BDE либо ADO-ODBC. Тестирован на DBF, DB, TXT, CSV, Oracle, Interbase, MS Access, MS Excel, SQL Server.
  Может печатать список файлов из указанной папки (з их иконками, датами и т.д.).
  Отчеты редактируются в удобном визуальном конструкторе с редактором свойств и панелями инструментов, или в текстовом режиме, который может быть полезным для тех, кто имеет опыт работы со средствами разработки программ (такими, как Delphi).
  Поддерживаются выражения, рисунки, группировка, вычисляемые поля, итоги по группе, странице и общие и т.д.
  Отчеты могут быть распечатаны или экспортированы в файл (HTML, XLS, TXT).
  Есть возможность загрузки и печати отчетов из командной строки. Скачать Reportizer (Укр.) бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Reportizer (Укр.) (3.51 Мб)




Changes on the new version:
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Reportizer (Укр.) История версий

Reportizer (Укр.) 5.0.5.11 добавлена: 02-11-2016
Reportizer (Укр.) 5.0.3.19 добавлена: 13-08-2016
Reportizer (Укр.) 5.0.2.15 добавлена: 06-03-2016
Reportizer (Укр.) 5.0.1.18 добавлена: 24-12-2015
Reportizer (Укр.) 5.0.0.95 добавлена: 04-12-2015




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