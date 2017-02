Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Database Browser Portable первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





Database Browser Portable История версий

Database Browser Portable 5.3.1.10 добавлена: 20-12-2016

Database Browser с легкостью редактирует таблицы в любой базе данных. nnРаботает напрямую с Oracle, MS SQL Server, Interbase/Firebird, MySQL, PostgreSQL или любой ODBC совместимой базе данных.nНеограниченное количество соеденений. Скачать Database Browser Portable бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.- Fixed : Issues with updating data via table browser + Improved : Third party components updateDatabase Browser Portableдобавлена: 10-08-2016Database Browser Portableдобавлена: 04-07-2016Database Browser Portableдобавлена: 10-01-2016Database Browser Portableдобавлена: 30-12-2015