Data Exchange Wizard 5.2.2.5 скачать бесплатно для Windows 7

Data Exchange Wizard История версий

Data Exchange Wizard импортирует и экспортирует любые данные из любой базы данныхРаботает напрямую с Excel, MS Access, DBF and Text files, Oracle, MS SQL Server, Interbase/Firebird, MySQL, PostgreSQL или любой ODBC совместимой базе данных.Тысячи записей в секунду.Data Exchange Wizard может также обновлять данные используя ключ. и выполнять SQL скрипт до и после импорта/экспорта данных.Другое преимущество использования Data Exchange Wizard это способность загружать данные из нескольких файлов или таблиц используя маску. Скачать Data Exchange Wizard бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.+ Add refresh databases button to source and target connections + Added support for Unicode in server, database and table names + ODBC error messages support Unicode now + Added processor info to application title + Lots of small changes and fixes - Expanded red box size in the status barData Exchange Wizardдобавлена: 15-05-2015Data Exchange Wizardдобавлена: 06-02-2015Data Exchange Wizardдобавлена: 30-12-2014Data Exchange Wizardдобавлена: 16-09-2014