DTM Schema Reporter 1.29.10 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе DTM Schema Reporter первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





DTM Schema Reporter История версий

DTM Schema Reporter 1.29.10 добавлена: 10-11-2016

Программа строит отчеты по схеме базы данных в форматах doc, html, xml, pdf, Excel, Windows Help и текстовом. Позволяет создавать и импортировать текстовые описания объектов базы. Поддерживает работу с большинством современных баз данных благодаря использованию интерфейсов ODBC, OLE DB и IDAPI (поддерживается также и OCI). Дополнительные отчеты: по безопасности и по свойствам данных. Отображает модель данных в IDEF1X формате с возможностью экспорта.Программа имеет множество настроек: выбор и сортировка объектов, использование пользовательских элементов оформления отчета. Доступен шаблон для полностью русифицированного отчета по схеме базы. Скачать DTM Schema Reporter бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Better support "exclude" lists. Performance enhancements for object list building. Cumulative user's interface update. Syntax highlighting improvements for DDL statements (HTML format).DTM Schema Reporterдобавлена: 07-06-2015DTM Schema Reporterдобавлена: 05-01-2015DTM Schema Reporterдобавлена: 11-06-2014DTM Schema Reporterдобавлена: 25-12-2013