DTM Schema Reporter 1.29.10 скачать бесплатно для Windows 7

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DTM Schema Reporter 1.29.10
Программа строит отчеты по схеме базы данных в форматах doc, html, xml, pdf...

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Demo

Цена: 159 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 2521

ОС: WinXP, Win7 x32, Win2000, Windows2000, Windows2003, Windows Media Center Edition 2005, Win Vista

Размер: 3.50 Мб

Версия от:

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Скачали:: 695

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Описание

Программа строит отчеты по схеме базы данных в форматах doc, html, xml, pdf, Excel, Windows Help и текстовом. Позволяет создавать и импортировать текстовые описания объектов базы. Поддерживает работу с большинством современных баз данных благодаря использованию интерфейсов ODBC, OLE DB и IDAPI (поддерживается также и OCI). Дополнительные отчеты: по безопасности и по свойствам данных. Отображает модель данных в IDEF1X формате с возможностью экспорта.
  Программа имеет множество настроек: выбор и сортировка объектов, использование пользовательских элементов оформления отчета. Доступен шаблон для полностью русифицированного отчета по схеме базы. Скачать DTM Schema Reporter бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать DTM Schema Reporter (3.50 Мб)




Changes on the new version:
Better support "exclude" lists. Performance enhancements for object list building. Cumulative user's interface update. Syntax highlighting improvements for DDL statements (HTML format).

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DTM Schema Reporter История версий

DTM Schema Reporter 1.29.10 добавлена: 10-11-2016
DTM Schema Reporter 1.28.05 добавлена: 07-06-2015
DTM Schema Reporter 1.25.05 добавлена: 05-01-2015
DTM Schema Reporter 1.25.02 добавлена: 11-06-2014
DTM Schema Reporter 1.24.33 добавлена: 25-12-2013




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