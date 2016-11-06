DTM Schema Reporter 1.29.10 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Программа строит отчеты по схеме базы данных в форматах doc, html, xml, pdf, Excel, Windows Help и текстовом. Позволяет создавать и импортировать текстовые описания объектов базы. Поддерживает работу с большинством современных баз данных благодаря использованию интерфейсов ODBC, OLE DB и IDAPI (поддерживается также и OCI). Дополнительные отчеты: по безопасности и по свойствам данных. Отображает модель данных в IDEF1X формате с возможностью экспорта.
Программа имеет множество настроек: выбор и сортировка объектов, использование пользовательских элементов оформления отчета. Доступен шаблон для полностью русифицированного отчета по схеме базы. Скачать DTM Schema Reporter бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
Better support "exclude" lists.
Performance enhancements for object list building.
Cumulative user's interface update.
Syntax highlighting improvements for DDL statements (HTML format).
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DTM Schema Reporter
История версий
DTM Schema Reporter 1.29.10 добавлена: 10-11-2016
DTM Schema Reporter 1.28.05
добавлена: 07-06-2015
DTM Schema Reporter 1.25.05
добавлена: 05-01-2015
DTM Schema Reporter 1.25.02
добавлена: 11-06-2014
DTM Schema Reporter 1.24.33
добавлена: 25-12-2013