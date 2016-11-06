DTM Data Generator 2.00.11 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Бизнес Базы данных DTM Data Generator   
DTM Data Generator 2.00.11
Интеллектуальный генератор тестовых данных для тестирования баз данных, программ

Общая оценка:

(5) голосов:1
Пользователи:

голосов:0
Посетители:

голосов:0

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Demo

Цена: 149 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 3271

ОС: WinXP, Win7 x32, Win2000, Windows2000, Windows2003, WinServer, Win Vista

Размер: 4.35 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 703

Полная информация>>

Скриншоты
DTM Data Generator 2.00.11 скриншот
Нет скриншотов

Скриншоты
Мы нуждаемся в вашем мнении!
Написать отзыв!


Описание

Интеллектуальный генератор тестовых данных для тестирования баз данных, серверов и программ. Поддерживает все современные базы данных посредством универсальных интерфейсов ODBC, OLE DB и IDAPI (также поддерживает Oracle Call Interface). Автоматически распознает стурктуру базы (ключи, значения по умолчанию, ограничения и т.д.) и строит оптимальный проект на ее основе. Позвоялет генерировать не только данные, но и такие объекты базы как таблицы, представления и т.д.
  Программа оптимизирована для больших объемов данных. Кроме генерации баз напрямую, программа может сохранять созданные данные в формате SQL запросов, текстовом файле или в документе XML. Три редакции (стандартная, профессиональная и корпоративная) позволяют оптимально подобрать набор функций под конкретного пользователя, сохраняя отличное значение соотношения цена/потребительсте свойства. Скачать DTM Data Generator бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать DTM Data Generator (4.35 Мб)




Changes on the new version:
Rows per rule limit extended to about 9 000 000 000 000 000 000 (Enterprise edition only). Value Library Manager included into installation package (Enterprise edition only). Data Masking Tool included into installation package (Enterprise edition only).

Оценить программу

  

Комментарии.

Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе DTM Data Generator первым.

Добавить Комментарий.

(Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)

Имя:*
E-mail:*
Комментарий:*
Капча:*
catcha




DTM Data Generator История версий

DTM Data Generator 2.00.11 добавлена: 09-11-2016
DTM Data Generator 2.00.06 добавлена: 26-07-2016
DTM Data Generator 1.56.03 добавлена: 12-11-2015
DTM Data Generator 1.55.01 добавлена: 18-12-2014
DTM Data Generator 1.53.02 добавлена: 22-03-2014




Похожие теги:

    test data          data generator          populate database          data for testing          test data generator      

Похожие программы:

XLS (Excel) to DBF 3.10 скриншот XLS (Excel) to DBF 3.10
DBF to XLS (Excel) конвертер конвертирует ваши dbf файлы в xls, xlsx формат.
- Shareware | 16,620 Скачали
DBF Viewer 2000 6.35 скриншот DBF Viewer 2000 6.35
Простой и мощный редактор для редактирования и экспорта DBF-файлов
- Shareware | 4,858 Скачали
DBF to XLS (Excel) 3.15 скриншот DBF to XLS (Excel) 3.15
Конвертирует DBF файлы в XLS (Excel) или XLSB (Excel 2007) формат.
- Shareware | 4,526 Скачали
Мед регистратура 1.92
Программный комплекс "Медицинская регистратура" - это лучшее решение для информатизации небольших медицинских и парамедицинских организаций
- Free to try | 2,544 Скачали
DBF to XML 2.45 скриншот DBF to XML 2.45
DBF to XML Конвертер конвертирует ваши dbf файлы в xml формат.
- Shareware | 3,154 Скачали

Получить кнопку для сайта

Чтобы создать обратную ссылку на страницу с программой DTM Data Generator, скопируйте приведенный ниже код и вставьте его на свою страницу. За каждого прошедшего по данной ссылке посетителя DTM Data Generator получит 10 баллов рейтинга.

Example:
    


Популярные загрузки

1.

Google Chrome
Скачали: 1,816,741

2.

Skype
Скачали: 705,957

3.

Google Earth
Скачали: 693,805

4.

Opera Browser
Скачали: 665,602

5.

Avast! Free Antivirus
Скачали: 611,230

6.

DirectX
Скачали: 546,794

7.

Adobe Flash Player
Скачали: 509,654

8.

Internet Explorer
Скачали: 441,665

9.

Mozilla Firefox
Скачали: 338,261

10.

Nero 8
Скачали: 295,901

11.

ESET NOD32 Antivirus
Скачали: 268,784

12.

Nero 9
Скачали: 266,800

13.

Windows 7
Скачали: 230,474

14.

Virtual DJ
Скачали: 209,225

15.

Microsoft Office 2013
Скачали: 198,971


Время загрузки
56K
10m 36s
64K
9m 17s
128K
4m 38s
768K
39s
1.44M
25s



Ваш браузер: Ccbot 3.0
Повысьте скорость работы сайта,
установив современный браузер!


Rambler's Top100
Copyright (c) 2002-2013 NewestSoft.com. All rights reserved.