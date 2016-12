DTM Data Generator 2.00.11 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

DTM Data Generator История версий

DTM Data Generator 2.00.11 добавлена: 09-11-2016

Интеллектуальный генератор тестовых данных для тестирования баз данных, серверов и программ. Поддерживает все современные базы данных посредством универсальных интерфейсов ODBC, OLE DB и IDAPI (также поддерживает Oracle Call Interface). Автоматически распознает стурктуру базы (ключи, значения по умолчанию, ограничения и т.д.) и строит оптимальный проект на ее основе. Позвоялет генерировать не только данные, но и такие объекты базы как таблицы, представления и т.д.Программа оптимизирована для больших объемов данных. Кроме генерации баз напрямую, программа может сохранять созданные данные в формате SQL запросов, текстовом файле или в документе XML. Три редакции (стандартная, профессиональная и корпоративная) позволяют оптимально подобрать набор функций под конкретного пользователя, сохраняя отличное значение соотношения цена/потребительсте свойства. Скачать DTM Data Generator бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Rows per rule limit extended to about 9 000 000 000 000 000 000 (Enterprise edition only). Value Library Manager included into installation package (Enterprise edition only). Data Masking Tool included into installation package (Enterprise edition only).DTM Data Generatorдобавлена: 26-07-2016DTM Data Generatorдобавлена: 12-11-2015DTM Data Generatorдобавлена: 18-12-2014DTM Data Generatorдобавлена: 22-03-2014