DTM Data Comparer История версий

DTM Data Comparer 1.25.01 добавлена: 10-10-2015

Универсальная программа для визуального сравнения и синхронизации данных в таблицах баз данных. Поддерживает интерфейсы ODBC, OLE DB, IDAPI и Oracle Call Interface, что обеспечивает доступ к большинству современных баз. Гибкие настройки и html-отчеты облегчают сравнение и интерпретацию результатов. Два режима работы: две таблицы и два списка таблиц от каждой сравниваемой базы. Программа может создавать SQL сценарий для синхронизации или синхронизировать базы непосредственно. Режим командной строки позволяет использовать продукт в сценариях автоматизации процесса сравнения. Синхронная навигация по содержимому таблиц позвоялет осуществлять сравнение более наглядно, а функция mapping - сравнивать таблицы с развной структурой. Скачать DTM Data Comparer бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.$TableLeft$ and $TableRight$ macros added for report file name. $DATE$ and $TIME$ macro format can be changed in the settings. SQLite and SQLAnywhere support improved.DTM Data Comparerдобавлена: 04-04-2015DTM Data Comparerдобавлена: 03-01-2015DTM Data Comparerдобавлена: 12-12-2013DTM Data Comparerдобавлена: 09-11-2012