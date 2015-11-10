DTM DB Stress 1.24.00 скачать бесплатно для Windows 7

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DTM DB Stress История версий

DTM DB Stress 1.24.00 добавлена: 31-03-2016

Универсальная программа для стресс-тестирования баз данных и приложений баз данных. Благодаря использованию интерфейсов ODBC, OLE DB и IDAPI (поддерживается так же Oracle Call Interface), поддерживает большинство современных баз данных и "настольных" форматов. Продукт позволяет эмулировать активность клиента базы данных, тестировать сценарии загрузки данных или специальные аспекты производительности программ и систем. Множество опций и установок делают программу очень гибким инструментом для тестирования. Наиболее важные среди них: динамические SQL предложения на базе фалов значений, шесть параметров запуска проекта, восемь основных свойств задачи, регулирование приоритета задачи и т.д.Программа выпускается в двух редакциях (стандартной и профессиональной), отличающихся набором вспомогательных свойств задач и особенностей их выполнения. Скачать DTM DB Stress бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.DTM Data Editor integration implemented. Better SQL auto-complete feature support for task editor. Performance counters report management improved.DTM DB Stressдобавлена: 25-07-2013DTM DB Stressдобавлена: 11-06-2013DTM DB Stressдобавлена: 26-01-2013DTM DB Stressдобавлена: 18-09-2012