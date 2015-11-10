DTM DB Stress 1.24.00 скачать бесплатно для Windows 7

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DTM DB Stress 1.24.00
Программа для стресс-тестирования баз данных и приложений баз данных

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Demo

Цена: 179 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 2623

ОС: WinXP, Win7 x32, Win2000, Windows2000, Windows2003, Windows Media Center Edition 2005, Win Vista

Размер: 1.86 Мб

Версия от:

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Скачали:: 672

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Описание

Универсальная программа для стресс-тестирования баз данных и приложений баз данных. Благодаря использованию интерфейсов ODBC, OLE DB и IDAPI (поддерживается так же Oracle Call Interface), поддерживает большинство современных баз данных и "настольных" форматов. Продукт позволяет эмулировать активность клиента базы данных, тестировать сценарии загрузки данных или специальные аспекты производительности программ и систем. Множество опций и установок делают программу очень гибким инструментом для тестирования. Наиболее важные среди них: динамические SQL предложения на базе фалов значений, шесть параметров запуска проекта, восемь основных свойств задачи, регулирование приоритета задачи и т.д.
  Программа выпускается в двух редакциях (стандартной и профессиональной), отличающихся набором вспомогательных свойств задач и особенностей их выполнения. Скачать DTM DB Stress бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать DTM DB Stress (1.86 Мб)




Changes on the new version:
DTM Data Editor integration implemented. Better SQL auto-complete feature support for task editor. Performance counters report management improved.

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DTM DB Stress История версий

DTM DB Stress 1.24.00 добавлена: 31-03-2016
DTM DB Stress 1.22.01 добавлена: 25-07-2013
DTM DB Stress 1.21.00 добавлена: 11-06-2013
DTM DB Stress 1.17.01 добавлена: 26-01-2013
DTM DB Stress 1.17.00 добавлена: 18-09-2012




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